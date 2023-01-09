Рівно 16 років тому Стів Джобс представив перший Apple iPhone

9 січня 2007 року генеральний директор Apple Стів Джобс вперше дав світові можливість поглянути на iPhone, а також зазирнути в кардинально нове майбутнє персональних комп’ютерів і комунікацій.

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“Це не просто гаджет-бестселер. Він найвпливовіший з усіх, які коли-небудь створювалися. Інфраструктура, що створила iPhone, також “увімкнула” дрони, гаджети для розумного дому, носимі пристрої та безпілотні автомобілі”, — написав Wired у ретроспективі першого десятиліття iPhone у 2018 році.

Перший iPhone пропонував сенсорний екран, потужну камеру та легкий доступ до Інтернету серед іншого, забезпечуючи величезні переваги порівняно з тодішніми смартфонами, такими як Blackberry, Moto Q і Palm Treo.

“Інколи з’являється революційний продукт, який змінює все”, — похвалився Джобс, одягнений у свою фірмову чорну водолазку, на виставці Macworld Expo у Сан-Франциско, де й презентував нове творіння Apple.

Співзасновник Apple зазначив, що Macintosh у 1984 році “змінив всю комп’ютерну індустрію”, а iPod (представлений того ж дня, 9 січня, що й iPhone, але у 2001 році) “змінив всю музичну індустрію”.

Того дня у 2007 році Джобс сказав, що представить три революційні продукти, серед яких “широкоекранний iPod із сенсорним керуванням” і “проривний комунікаційний пристрій”. Аудиторія Macworld вибухнула оваціями, коли він згадав, що серед пропозицій є й мобільний телефон. До 2007 року Apple ще не виходила на ринок смартфонів, що стрімко розвивався на той час, тож технічні ентузіасти з нетерпінням чекали доки новаторський комп’ютерний гігант з’явиться у сегменті.

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Як виявилось, усі три анонсовані позиції об’єднувались в одному пристрої, який Джобс назвав словом iPhone.

“Перше покоління iPhone значно відрізнялося від тих, які ми бачимо у використанні сьогодні. З одного боку, пристрій був маленьким — лише 4,5 дюйма на 2,4 дюйма. Для порівняння, iPhone XS Max, випущений у 2018 році, має діагональ 6,2 дюйма на 3,05 дюйма”, — написав Стівен Сільвер для Apple Insider у 2018 році.

Остання модель Apple iPhone 14 поставляється нині з 6,7-дюймовою версією.

Перший iPhone не мав жодних сторонніх додатків, мав 16 ГБ флешпам’яті та працював лише в сумнозвісно повільній і ненадійній мережі EDGE GSM AT&T. Однак пристрій став не лише важливим етапом у розвитку майбутнього покоління смартфонів, а й відзначився надзвичайною популярністю. Apple продала 6,1 мільйона iPhone першого покоління з моменту випуску продукту для публіки 29 червня 2007 року до припинення його виробництва 15 липня 2008 року.

Першою людиною, яка придбала перше покоління iPhone вважається 59-річний Грег Пекер — колишній спеціаліст з обслуговування автомагістралей з Лонг-Айленда. Пекер став власником новинки, після того, як весь тиждень ночував в наметі перед магазином Apple Store на П’ятій авеню в Манхеттені.

У липні 2016 року Apple подолала позначку в 1 млрд проданих iPhone, а через рік відзвітувала про подолання продаж вже в 1,2 млрд смартфонів. У 2021 році продажі iPhone склали 52% від загальних продажів Apple у 365 мільярдів доларів. Станом на вересень 2021 року компанія з Купертіно реалізувала 2 млрд iPhone, і на сьогодні у світі використовується близько 800 мільйонів смартфонів Apple – приблизно один пристрій на кожні 10 людей на планеті.

IPhone та технологічний прогрес, який він нав’язав іншим смартфонам, глибоко вплинули на спосіб життя людей, а також породили нову індустрію розробників аксесуарів, застосунків та соціальних мереж.

“Мільйони людей використовують iPhone як єдиний комп’ютер. Це камера, GPS-пристрій, музичний плеєр, комунікатор, планувальник, спілкування та платіжний інструмент. Це увесь світ у нашій кишені”, — зазначає Wired.

Повсякденне життя людей змінилось з появою iPhone та його послідовників — зустрічі з друзями, відвідування концертів чи спортивних заходів рідко обходяться без пристрою, який тепер веде хроніку повсякденного життя: зберігає ваші квитки, гроші чи медіафайли. Але чи принесе iPhone чисту користь суспільству, ще доведеться з’ясувати.

“У 2007 році, коли дебютував iPhone, люди його вітали з ентузіазмом. Він розглядався як ще один корисний спосіб синхронізації із сім’єю, друзями та спільнотою. Але чи не стала ця грань між робочим та особистим часом ще більш розмитою через пристрій? І чи став він заміною “справжніх” стосунків?”, — написала Хайді Хекфорд для Музею комп’ютерної історії у 2018 році.

Для тих хто, хоче зловити ностальгію — ось повна версія історичної презентації Apple 2007-го року.

Джерело: Foxnews