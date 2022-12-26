Виробництво та продажі Apple під загрозою: у Китаї 37 млн людей захворіли COVID-19 за один день (і 248 млн з початку грудня)

Бізнес Apple перебуває під загрозою через широкомасштабний спалах коронавірусу у Китаї. Збої в ланцюжку постачань збільшують ризик багатомісячних затримок виробництва iPhone, скорочується й попит у країні – повідомляє Financial Times.

Американському технологічному гіганту довелося боротися з хаосом під час виробництва на гігантській фабриці його головного збирача Foxconn у Чженчжоу. Підприємство, відоме як «місто iPhone», постало перед труднощами після спалаху COVID-19, що розпочався у жовтні та протестів у листопаді.

Foxconn перенесла частину свого виробництва на інші заводи по всьому Китаю, в той час, як Apple працювала з постачальниками компонентів, щоб скоротити надзвичайно довгий час очікування: близько 23 днів для клієнтів, котрі купують iPhone у США, згідно з дослідженням швейцарського банку UBS.

Китайський уряд скасовує політику нульової толерантності до COVID – це загрожує Apple більш довгостроковими ризиками потенційної нестачі робітників на заводах з виробництва компонентів та при збиранні апаратів на підприємствах по всій країні.

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6 листопада компанія попередила про значні збої в роботі напередодні курортного сезону. Ця незвичайна заява була зроблена менш ніж за два тижні після того, як керівники Apple прогнозували стримане зростання продажів у критичний період напередодні Різдва, що мало становити менше ніж 8%.

Аналітики сходяться на думці, що виторг компанії в цьому кварталі впаде нижче від рекордних $123,9 млрд, отриманих у той же період минулого року, а чистий прибуток впаде більш ніж на 8%. Це перерве смугу зростання доходів завдовжки 14 кварталів, оскільки Apple зіткнулася з нестачею від 5 до 15 млн iPhone. При цьому багато аналітиків спочатку завищували прогнози на наступні шість місяців, припускаючи, що невиконані замовлення будуть відкладені, а не скасовані.

Однак ризики для доходів Apple у 2023 році збільшилися: моделювання показало, що близько мільйона жителів Китаю зіткнуться з ризиком смерті внаслідок захворювання COVID у зимові місяці – після того, як голова Сі Цзіньпін скасував суворі заходи контролю за пандемією.

За даними державних органів охорони здоров’я, майже 37 млн ​​осіб у Китаї могли бути заражені COVID-19 лише за один день грудня, що робить спалах у країні найбільшим у світі. 248 млн осіб, або майже 18% населення, заразилися вірусом у перші 20 днів місяця. За відомостями Bloomberg, інфіковано вірусом більш ніж половину жителів Пекіна та провінції Сичуань на південному заході Китаю.

Відомо як мінімум про один магазин Apple у Китаї, що припинив свою роботу через масове захворювання співробітників. П’яту частину виторгу Apple забезпечують продажі у Китаї, які можуть скоротитися не тільки через перебої в роботі магазинів та фабрик, а й через скорочення витрат споживачами через економічну ситуацію, що погіршується на тлі пандемії.

У Китаї виробляється понад 90% iPhone. Конкурент Apple на ринку смартфонів, компанія Samsung, залишила Китай у 2019 році та диверсифікувала збирання смартфонів, розмістивши замовлення не менш ніж у чотирьох інших країнах. Ситуацію посилює політична та економічна конфронтація Китаю з США, що вилилася у санкції щодо високих технологій, запроваджені Вашингтоном.