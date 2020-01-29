iPhone 11 и AirPods помогли Apple установить новые рекорды по выручке и прибыли — главное из финансового отчета





Вчера поздно вечером Apple отчиталась за очередной квартал. У нее 28 декабря завершился первый квартал 2020 финансового года (так как у Apple финансовый год не совпадает с календарным). Мы выбрали из отчета и конференц-звонка по финансовым результатам главное.

Если вкратце, квартал этот для компании оказался очень успешным — все основные финансовые показатели выросли, даже наблюдающаяся несколько последних кварталов тенденция к снижению продаж iPhone, по-прежнему приносящих львиную долю выручки, сменилась на противоположную — выручка достигла $56 млрд, больше было лишь однажды ($61,6 млрд в аналогичном квартале два года назад). Собственно, минувший рождественский квартал стал лучшим в истории.

Прошедший трехмесячный период принес Apple $91,8 млрд совокупного дохода, что в годовом выражении соответствует росту на 9%. Купертиновский гигант сумел превзойти ожидания аналитиков и по доходу, и по прибыли. Валовая маржа поднялась на 40 базисных пунктов, с 38 до 38,4%. При этом валовая маржа по продуктам повысилась на целых 260 базисных пунктов. Операционная прибыль выросла с $23,3 млрд до $25,6 млрд, а чистая прибыль — с $19,97 млрд до $22,2 млрд. Значения дохода и прибыли в минувшем квартале оказались максимальными за всю историю компании.

«Мы очень рады сообщить о самом высоком доходе Apple за квартал за всю историю, вызванном высоким спросом на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекордными показателями бизнеса сервисов и носимых устройств, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — Количество активных устройств выросло в каждом из наших географических сегментов и теперь достигает рекордных 1,5 миллиардов. Мы рассматриваем это как убедительное свидетельство удовлетворенности, заинтересованности и лояльности наших клиентов, что также является отличным драйвером нашего всестороннего роста».

61% — доля международных продаж в общей структуре доходов Apple. Если рассматривать более подробно по регионам, Япония — единственная, где наблюдается спад, в остальных регионах, в том числе и в Китае, Apple нарастила продажи. Сильнее всего продажи выросли в обеих Америках (северной и южной).

Выручка от продаж устройств выросла с $73,4 млрд до $79,1 млрд. Как отмечалось выше, iPhone по-прежнему остаются основным источником доходов, их продажи выросли с $51,98 млрд до $55,96 млрд.

В то же время компьютеров Mac и планшетов iPad продается все меньше. В первом случае выручка сократилась с $7,4 млрд до $7,2 млрд, во втором — с $6,7 млрд до $5,9 млрд.

В то же время направление сервисов нарастило выручку с $10,9 млрд до $12,7 млрд, что является новым абсолютным рекордом, а продажи носимых устройств, устройств для дома и аксессуаров (категория Wearables, Home, and Accessories, которая раньше называлась Other Products, куда входят умные часы Watch, наушники AirPods и Beats, а также пр. продукция) выросли сильнее всех — на 37%, с $7,3 до $10 млрд, что также является новым рекордом. Сейчас направление носимой электроники и аксессуаров по обороту сравнимо с компаниями из списка Fortune 150.

В ходе конференц-звонка с инвесторами и журналистами было сказано, что несмотря на некоторые трудностями с поставками в каждой из категорий продуктов удалось установить рекорд по поставкам. Глава Apple Тим Кук рассказал, что носимая электроника показала рост на 44%, в особенности ‌Apple Watch‌ и ‌AirPods‌. Увы, точных данных он не привел, отметив лишь, что в минувшем квартале 75% покупателей впервые купили себе часы Apple Watch‌.

Сейчас суммарно у Apple есть более 480 миллионов платных подписчиков. Это на 120 млн человек больше, чем было год назад. В следующем квартале компания рассчитывает иметь более 500 миллионов платных подписчиков, а к концу 2020 году взять рубеж в 600 млн платных подписчиков.

По итогам квартала компания сгенерировала операционный денежный поток в размере $30,5 млрд. По состоянию на 28 декабря 2019 года объем денежных средств и ценных бумаг Apple составлял внушительные $207 млрд против общих долговых обязательств в $108 млрд. Также за квартал компания выплатила акционерам около $25 млрд ($20 млрд в виде обратного выкупа акций и еще $5 млрд в виде дивидендов).

На фоне удачного квартала акции Apple подорожали.



Во втором квартале 2020 финансового года Apple рассчитывает получить доход в пределах $63-$67 млрд, удержав валовую прибыль на уровне 38%-39%.

Источник: Apple и Macrumors