Акції Apple оновили мінімум з червня 2021 року — все через скорочення поставок iPhone внаслідок спалаху COVID-19 у Китаї

У вівторок акції Apple закрилися на найнижчому рівні з червня 2021 року на тлі розпродажу акцій великих технологічних компаній, посиленого занепокоєнням щодо постачання iPhone у важливий святковий період.

Як повідомляє Bloomberg, акції впали на 1,4% під час третьої поспіль негативної сесії — попри те, що компанія все ще має кращий показник у 2022 році з падінням на 27%.

Нещодавні зупинки на великому заводі Foxconn у Китаї призвели до дефіциту постачань флагманського продукту Apple. Підприємство у Чженчжоу, яке також називають “iPhone City”, було змушене припинити роботу в жовтні після спалаху COVID-19 відповідно до суворої “zero-covid” політики Китаю. Деяких працівників Foxconn закрили на території заводу на кількаденний карантин з обмеженими запасами провізії: ті почали втікати з території, а згодом вийшли на пікети. Очікується, що через протести компанія недоотримає майже 6 мільйонів iPhone 14 Pro.

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У вівторок JPMorgan писав, що пропозиція iPhone “покращується і повільно наближається до паритету з попитом”, хоча додав, що Apple зазвичай “набагато далі просувається в досягненні паритету між попитом і пропозицією iPhone” в цей час року. Через цю проблему очікується, що результати Apple у грудневому кварталі будуть меншими за прогнозовані.

Раніше Nikkei Asia повідомляли, що Apple вироблятиме деякі свої MacBook у В’єтнамі, починаючи з 2023 року. Компанія планує вивести своє виробництво за межі Китаю, аби уникнути торговельної напруженості між азійською країною та США, а також збоїв у ланцюжках постачань, пов’язаних з обмеженнями через Covid-19.