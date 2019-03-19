НБУ: количество незаконных списаний с банковских карт за год выросло в 1,4 раза

Национальный банк Украины поделился статистикой об убытках банковской системы от незаконных действий с платёжными картами. Отмечается, что в 2018 году сумма убытков украинских банков от таких незаконных действий составляла 0,0092% от общего объёма всех операций с платёжными картами (в 2017 году — 0,0077%, в 2016 году — 0,011%). То есть на один миллион грн расходных операций с использованием платёжных карт в 2018 году 92 грн приходилось на незаконные операции. При этом средний размер одной незаконной операции составил около 2500 грн (в 2017 году — 2100 грн).

В целом количество незаконных действий с платёжными картами, по которым банки понесли убытки, за прошлый год увеличилось до 105,5 тыс. случаев (в 2017 году — 77,6 тыс. случаев). Традиционно наибольшее количество мошеннических операций происходит в больших городах (с населением более 1 млн человек). Наибольшее количество незаконных действий с платёжными картами в 2018 году проходило в сети интернет — 55,1 тыс. случаев (52,2% от общего количества) — и по сравнению с 2017 годом выросла в 1,4 раза.

Такая негативная тенденция, прежде всего, связана с ростом числа мошенничеств с применением социальной инженерии. Мошенники в прошлом году чаще всего использовали этот метод при осуществлении незаконных действий с платёжными картами или их реквизитами. Речь идёт о введении в заблуждение владельцев карт любыми способами для того, чтобы они раскрыли собственные персональные данные, реквизиты платёжных карт, коды/пароли или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников. Во многих случаях преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка (службы безопасности банка или Национального банка) и активно начинают выспрашивать личную информацию и другие данные.

Национальный банк подчёркивает, что представители банка (особенно Национального банка Украины) никогда не звонят с подобными просьбами и не имеют необходимости или полномочий спрашивать граждан информацию об их платёжных картах и счетах.

Также НБУ приводит рекомендации, которые позволят избежать потерь денежных средств с платёжных карт. В частности, регулятор напоминает, что никому нельзя в телефонном режиме передавать реквизиты карточек (срок действия, код CVC2/CVV2). Также рекомендуется устанавливать ограничения на проведение операций с использованием платёжных карт и пользоваться услугами СМС-информирования.

Источник: НБУ