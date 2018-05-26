НБУ отозвал лицензию у платёжной системы WebMoney.UA

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Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчётов WebMoney.UA. Об этом говорится в решении Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

«Соответствующее решение принято в связи с применением санкций к платежной организации внутригосударственной системы расчетов «WebMoney.UA» (дочернего предприятия «Финансовая компания «Элми») согласно решению СНБО от 2 мая», — говорится в сообщении.

Кроме отмены регистрации WebMoney.UA, с учётом санкций СНБО, Национальный банк Украины также принял решение относительно:

отзыва (аннулирования) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, выданной ГП «ФУ «ВМ-Фактор»; отмены регистрации ГП «ФУ «ВМ-Фактор» как участника платёжных систем; отмена регистрации участников внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA; отмена регистрации ООО «Пеймастер» как оператора услуг платёжной инфраструктуры.

Источник: «Экономическая правда»