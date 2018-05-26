НБУ отозвал лицензию у платёжной системы WebMoney.UA
Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчётов WebMoney.UA. Об этом говорится в решении Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.
«Соответствующее решение принято в связи с применением санкций к платежной организации внутригосударственной системы расчетов «WebMoney.UA» (дочернего предприятия «Финансовая компания «Элми») согласно решению СНБО от 2 мая», — говорится в сообщении.
Кроме отмены регистрации WebMoney.UA, с учётом санкций СНБО, Национальный банк Украины также принял решение относительно:
- отзыва (аннулирования) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, выданной ГП «ФУ «ВМ-Фактор»;
- отмены регистрации ГП «ФУ «ВМ-Фактор» как участника платёжных систем;
- отмена регистрации участников внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA;
- отмена регистрации ООО «Пеймастер» как оператора услуг платёжной инфраструктуры.
Источник: «Экономическая правда»
- Электронная платёжная система WebMoney.UA попала в санкционный список, утверждённый Советом национальной безопасности и обороны в начале мая и введённый в действие указом президента Украины в середине мая. Санкциями предусматривается блокирование активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокирование провайдерами доступа к сайтам компании и её поддоменам. Срок действия санкций три года.
-
- Сама WebMoney.UA заявляет, что санкции в отношении компании являются политическим решением, при этом были заблокированы деньги 4 млн пользователей.