WebMoney.UA прокомментировала решение СНБО о запрете платежной системы в Украине. На счетах остаются заблокированными деньги 4 млн пользователей

Вчера стало известно о том, что решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины был внедрён новый пакет специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении России. Среди прочих, под санкции попала и украинская платёжная система WebMoney.UA. Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокировку провайдерами доступа к сайтам компании и ее субдоменам. Санкции вводятся сроком на 3 года.

Сегодня компания WebMoney.UA прокомментировала ситуацию и заявила, что таким образом с помощью политических решений осуществляется передел рынка, а в результате введения указанных санкций оказались заблокированы денежные средства миллионов пользователей системы.

Отмечается, что WebMoney.UA работает в Украине уже 15 лет, добросовестно соблюдая все требования отечественного законодательства. В результате своей работы компания привлекла 4 млн пользователей и получила ряд наград в рейтингах потребительских предпочтений.

«Очевидно, что деятельность такого значимого игрока на рынке не могла не привлечь внимания отдельных представителей власти, которые пытались любым способом заблокировать работу системы в Украине и направить средства наших пользователей в нужные им финансовые потоки. Сегодняшние события заставляют нас вспомнить 2013 год, когда решением преступной власти Януковича были заблокированы счета в системе. Очевидно, что с тех пор ничего не изменилось: мы и сейчас наблюдаем, как при отсутствии каких-либо законных оснований, чисто политическим решением, блокируют работу системы», — говорится в заявлении компании.

При этом в компании говорят, что решение о включении WebMoney.UA в перечень санкционных компаний стало абсолютной неожиданностью. Отмечается, что WebMoney.UA ведёт свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством Украины, опираясь на тщательно выстроенную правовую основу.

«Об этом свидетельствуют и многочисленные судебные решения, ведь, работая под постоянным давлением чиновников, мы всегда защищали законность своей работы в правовом поле, в том числе в судах всех инстанций. Но видим, что когда бизнес не получается «отжать» законно, чиновникам на помощь приходят политические рычаги. Таким образом, прикрываясь интересами государства, очень просто «зачистить» рынок, преследуя свои финансовые интересы», — добавили в компании.

В результате введения санкций и блокирования работы WebMoney.UA пострадали 4 млн пользователей платёжной системы. Их денежные средства, которые находились на счетах платёжной системы, теперь заблокированы.

«Конечно, никто из тех чиновников при этом не позаботился об интересах 4 миллионов простых украинцев — пользователей системы, деньги которых теперь заблокирован этим безответственным решением», — отмечают в WebMoney.UA.

Компания WebMoney.UA сообщает, что в настоящее время все действия сотрудников направлены на решение возникших проблем в правовом поле.

«Мы хотим защитить свои честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление. Уверяем вас, что сделаем все возможное, чтобы защитить интересы наших пользователей и выполнить все обязательства системы перед ними» — говорится в заявлении компании.

Источник: Facebook