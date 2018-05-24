WebMoney и WebMoney.UA теперь запрещены в Украине

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о внедрении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении России. Соответствующее решение было принято в начале мая, а затем вступило в силу подписанием указа президента Украины. В новый санкционный список попала электронная платежная система WebMoney. Примечательно, что под блокировку попала не только система WebMoney.ru, зарегистрированная в РФ, но также британская WebMoney Europe Ltd и украинская WebMoney.ua, которая имеет лицензию НБУ и право работать в Украине.

Санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокировку провайдерами доступа к сайтам компании и ее субдоменам. Санкции вводятся сроком на 3 года.

Добавим, ранее в 2016 году НБУ запретил банкам использовать WebMoney, поскольку данная платежная система не имеет лицензии регулятора. Отмечалось, что запрет не касается системы расчетов WebMoney.UA, зарегистрированной в июне 2015 года.

«Необходимо четко различать украинскую внутригосударственную систему расчетов WebMoney.UA и технологию WebMoney, владельцем которой является международная система расчетов WM Transfer Ltd с управляющей компанией в Евросоюзе. Единственное, что нас определенным образом объединяет – это использование технологии под единым брендом», — пояснил директор по коммуникациям WebMoney.UA Ростислав Троценко.

Источник: AIN