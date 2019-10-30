НБУ сдержал обещание — с 5 ноября физлица смогут покупать валюту в неограниченном объеме

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НБУ продолжает либерализацию системы валютного регулирования. И очередным положительным сдвигом стала ранее обещанная отмена суточного лимита на покупку физлицами наличной иностранной валюты — 150 тыс. грн / день. Уже с 5 ноября физлица смогут покупать валюту в неограниченном объеме. Соответствующие изменения содержатся в Постановлении НБУ №125 от 29 октября 2019 года.

Одновременно прекращает действовать требование о представлении физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты.

В НБУ подчеркивают, что эти изменения не окажут сколько-нибудь ощутимого влияния на валютный рынок, поскольку сейчас в большинстве случаев украинцы покупают валюту на сумму гораздо ниже эквивалента 150 000 грн.

Отдельно в банке отмечают, что с начала года в рамках реформы валютного законодательства уже отменено в общей сложности 30 ограничений, в том числе и для населения.

В последние месяцы международные резервы Украины составляют $21-22 млрд. Кроме того, благодаря избыточному предложению валюты со стороны бизнеса и инвесторов в этом году НБУ выкупил с рынка $4 млрд.

Источник: НБУ