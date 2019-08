НБУ запустил новый сайт с современным адаптивным дизайном и улучшенной структурой

Национальный банк Украины запустил обновлённый сайт. Об этом сообщил в сервисе микроблогов Twitter глава НБУ Яков Смолий.

Отмечается, что новая версия сайта регулятора ориентирована на пользователя, она получила более простую структуру и улучшенную навигацию. При этом сайт сохранил информативность, он доступен на украинском и английском языках. При разработке нового сайта НБУ учитывались последние тенденции в дизайне, включая адаптивность для пользователей различных устройств. При этом предусмотрены различные режимы отображения для людей с проблемами зрения (тёмный режим, увеличенный размер шрифта). Также сообщается о доступности поиска по всему сайту.

Meet the new website of the #NBU: https://t.co/RAEXCsvSVE. It’s simple in structure, easy to navigate, informative as always, visual and in both Ukrainian & English. You can browse from any device since it has adaptive design. It’s work in progress, and there is much more to come pic.twitter.com/ZG3ciFsXJ4

— Yakiv Smolii (@YSmolii) August 1, 2019