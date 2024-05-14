В конце апреля сервис для поиска знакомств Bumble вместе с ребрендингом и обновлениями приложения запустил маркетинговую кампанию, которая критиковала «безбрачие».

Реклама в частности использовала такие слоганы как «Обет безбрачия — не выход» и «Не отказывайся от свиданий, не будь монахиней» — и в конце концов привлекла внимание пользователей, но не с такими, как планировалось, отзывами.

Многие обвиняли Bumble в безвкусице и в том, что их реклама совершенно не соответствует заявленной цели сервиса «расширить возможности женщин» и «бросить вызов устаревшим нормам гетеросексуальных свиданий».

В ряде сообщений в соцсетях писали, что Bumble якобы «оказывает давление на женщин, призывая спать с мужчинами вне их реального желания» и намекает на то, что «женщины не могут самостоятельно выбирать свою сексуальную активность».

Shocked by the @bumble ad saying ‘a vow for celibacy is not the answer.’ In a world fighting for respect and autonomy over our bodies, it’s appalling to see a dating platform undermine women’s choices. Wasn’t this app supposed to empower women to date on their terms? — Jordan Emanuel (@_jordyjor) May 13, 2024

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Well… it is done. After 5 years, I have finally erased my Bumble account. My main reason is lack of motivation to update it and lousy luck, but then I caught wind of a horridly misogynistic campaign to shame women into making themselves more available to men — Student of Ture #BLACKLIVESMATTER (@EXSkywarp) May 13, 2024

Сейчас сервис для знакомств извинился за рекламу, назвав ее «ошибкой» и пообещав удалить все объявления, которые продвигали «антицелибат».

«Наша реклама, в которой упоминается целибат, была попыткой привлечь внимание общества, разочарованного современными свиданиями, и вместо того, чтобы дарить радость и смех, мы непреднамеренно сделали противоположное», — говорится в заявлении сервиса.

В Bumble отметили, что в течение многих лет «старательно защищали женщин», а также их право на выбор.

«Эта кампания не соответствовала нашим ценностям, и мы просим прощения за ущерб, который она нанесла».

Приложение для знакомств Bumble было запущено в 2014 году и отличалось тем, что первыми писать сообщения в нем могли только женщины. Сейчас Bumble переживает тяжелые времена — с июля 2023 года акции компании постоянно падали и на данный момент падение составило почти 45%. В феврале Bumble уволил 30% своего персонала — 350 работников, а в апреле запустил редизайн приложения, чтобы сделать его более привлекательным для молодого поколения.

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Источник: Mashable