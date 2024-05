В конце апреля сервис для поиска знакомств Bumble вместе с ребрендингом и обновлениями приложения запустил маркетинговую кампанию, которая критиковала «безбрачие».

Реклама в частности использовала такие слоганы как «Обет безбрачия — не выход» и «Не отказывайся от свиданий, не будь монахиней» — и в конце концов привлекла внимание пользователей, но не с такими, как планировалось, отзывами.

Многие обвиняли Bumble в безвкусице и в том, что их реклама совершенно не соответствует заявленной цели сервиса «расширить возможности женщин» и «бросить вызов устаревшим нормам гетеросексуальных свиданий».

В ряде сообщений в соцсетях писали, что Bumble якобы «оказывает давление на женщин, призывая спать с мужчинами вне их реального желания» и намекает на то, что «женщины не могут самостоятельно выбирать свою сексуальную активность».

Shocked by the @bumble ad saying ‘a vow for celibacy is not the answer.’ In a world fighting for respect and autonomy over our bodies, it’s appalling to see a dating platform undermine women’s choices. Wasn’t this app supposed to empower women to date on their terms?

Well… it is done.

After 5 years, I have finally erased my Bumble account. My main reason is lack of motivation to update it and lousy luck, but then I caught wind of a horridly misogynistic campaign to shame women into making themselves more available to men

— Student of Ture #BLACKLIVESMATTER (@EXSkywarp) May 13, 2024