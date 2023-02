«Не заявление против наготы, а сохранение визуальной согласованности» — CD Projekt Red об удалении 18+ текстур вульв из The Witcher 3

Недавно выяснилось, что в некст-ген версии The Witcher 3 некоторые неигровые женские персонажи получили детально проработанные наружные половые органы с интимными причёсками, хотя ранее эта зона была плоской и безволосой, как у куклы Барби. Более подробное описание ситуации доступно в нашем предыдущем материале.

Тогда разработчики из CD Projekt Red заявили, что реалистичные женские гениталии попали в игру непреднамеренно, и их уберут в одном из ближайших обновлений. Судя по всему, откровенные модели просочились в игру с одним из фанатских модов.

Предполагалось, что текстуры вульв взяты из мода Vaginas for Everyone. Но это оказалось не так. Представитель CD Projekt Red сказал, что «рассматриваемые текстуры вульвы были частью мода HD Monsters Reworked (HDMR), а не Vaginas for Everyone».

«В 2021 году, во время подписания соглашения о передаче авторских прав, автор мода HDMR подтвердил CDPR, что он был единственным автором рассматриваемого мода. Автор мода HDMR предоставил CD Projekt Red права на использование мода, он был указан и получил компенсацию за свою работу. Мы связались с автором мода HDMR с вопросами для уточнения», — заявили в компании.

В CD Projekt Red подтвердили, что намерены убрать слишком откровенные текстуры вульв из игры. Но при этом в компании добавляют, что обязательство удалить изображение женских половых органов из The Witcher 3 «не является заявлением против наготы или взрослых тем».

«Мы также хотим добавить, что удаление этих элементов не является заявлением против наготы или взрослых тем, а скорее попыткой сохранить визуальную согласованность для всех моделей персонажей — включение этих текстур в игру не было чем-то, что мы планировали с самого начала», — заявляют в CD Projekt Red.

Источник: eurogamer