Неизвестный похитил исходный код графических процессоров AMD Arden и Big Navi и пытался продать его за $100 млн





AMD заявила о похищении интеллектуальной собственности с последующим размещением её в интернете. Вскоре ресурс Torrentfreak сообщил, что украденная информация относится к исходному коду для графических процессоров Big Navi и Arden. Torrentfreak утверждает, что связался с хакером, ответственным за кражу данных, который просит за них $100 млн.

AMD подала две жалобы DCMA (закон об авторском праве в цифровую эпоху) в отношении репозиториев Github, содержащих украденный код графических процессоров Navi 10, Navi 21 и Arden. Последние два вызывают особый интерес, поскольку Arden должен обеспечить работу будущих консолей Microsoft Xbox Series X, а Navi 21 – это новейшая разработка на базе архитектуры RDNA 2, которая ляжет в основу флагманских видеокарт Radeon.

Github сразу же убрал репозитории, но остались другие источники, в том числе 4chan, где была размещена информация. Похититель говорит, что обнаружил исходные коды AMD Navi GPU на взломанном компьютере одного из сотрудников, скачал незашифрованные данные и теперь пытается продать их за $100 млн. Если покупатель не найдётся, он обещает опубликовать весь исходный код, но файлы будут защищены паролями, которые будут доступны только определённым лицам.

По словам AMD, в декабре 2019 года к ним обратился человек, который утверждал, что у него есть тестовые файлы, относящиеся к множеству текущих и будущих продуктов компании. Некоторые из них были размещены в интернете, но затем удалены по запросу AMD.

«Мы знаем, что у преступника есть файлы, которые не были обнародованы, однако считаем, что украденная интеллектуальная собственность не окажет влияния на конкурентоспособность или безопасность наших графических продуктов. Нам неизвестно о том, какой ещё информацией он располагает. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и другими экспертами в рамках уголовного расследования», – говорится в заявлении AMD.

Источник: Tomshardware