Нейросеть Text-to-Pokеmon позволяет создать покемона по описанию или имени — посмотрите, как выглядят политики и знаменитости в новом амплуа

Сервис Text-to-Pokеmon позволяет превратить изображение любого известного человека в покемона: будь то политик, музыкант или кинозвезда.

Можно написать имя знаменитого человека либо просто ввести любое описание покемона, которое предложит воображение. Пользователи уже вовсю используют сервис для того, чтобы посмотреть, как выглядят в новом амплуа Борис Джонсон, Ангела Меркель или владимир путин. Последнего, к сожалению, не получится превратить в покемона навсегда.

Модель разработана Джастином Пинкни, который уже создал ряд инструментов и ресурсов для визуального ИИ, и адаптирована из более крупного и мощного генератора изображений Stable Diffusion. В то время как конкурирующие программы, такие как DALL-E и Midjourney, заблокированы, Stable Diffusion имеет открытый исходный код, что позволило Пинкни, настроить систему с помощью базы данных покемонов для создания своего инструмента.

Курс Full Stack розробка Навчайтесь за вільним графіком, щоб стати універсальним фахівцем зі знанням Back-end та Front-end. Заробляйте $1300 на місяць РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Быстрый поиск в Твиттере показывает, что люди уже использовали Text-to-Pokémon для создания новых образов персонажа аниме Goku, персонажа игры Sonic the Hedgehog и даже Иисуса Христа.

Stable Diffusion to generate #pokemon?

Yes! This is Goku as pokemon style!https://t.co/I6J23TVXvI pic.twitter.com/yAML2UJKR5 — Daniele Scasciafratte 🇮🇹 (@Mte90Net) September 21, 2022

@NTom64_Lyfe If Sonic was a Pokemon. I used an AI generator and that’s what it came up with. This is actually loads of fun. https://t.co/9KdzOYicBV pic.twitter.com/Nv9VQStA3m — 🎃 Matthew Wilson 🎄 (@matt1986_wilson) September 26, 2022

Jesus Christ as a Pokemon, via Pokemon-finetuned Stable Diffusion pic.twitter.com/4mtsq6In9k — Max Woolf (@minimaxir) September 20, 2022

Те, кто уже испробовал Text-to-Pokеmon, советуют при создании покемона выбирать цифру 4 в строке «num_outputs», это позволит более эффективно использовать инструмент и получить в результате сразу несколько вариантов изображений.

Stable Diffusion is a great generalist model, but getting a certain style of output is pretty tricky, it usual needs some serious «prompt engineering» (which I am rubbish at). Fine tuning the model itself is an easy approach to focus on just what you want, if you have some data. — Justin Pinkney (@Buntworthy) September 20, 2022

В Твиттере Пинкни более подробно рассказывает о том, как он сделал этот инструмент.

«Stable Diffusion — отличная универсальная модель, но получить определенный стиль «на выходе» довольно сложно, обычно требуется серьезная «быстрая инженерия» (в которой я ничего не понимаю). Точная настройка самой модели — это простой способ сосредоточиться только на том, что вы хотите, если у вас есть некоторые данные. Я точно настроил оригинальную Stable Diffusion на наборе данных Pokemon».

Выпуск моделей ИИ с открытым исходным кодом, таких как Stable Diffusion является огромным преимуществом — люди получают возможность расширить возможности генератора самостоятельно, создавая такие забавные маленькие инструменты. Однако открытый исходный код также имеет свои недостатки, так как почти каждый может использовать Stable Diffusion для создания дипфейков или порнографического контента, используя фото человека без его согласия.

Источник: The Verge