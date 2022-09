Нейросеть Text-to-Pokеmon позволяет создать покемона по описанию или имени — посмотрите, как выглядят политики и знаменитости в новом амплуа

Сервис Text-to-Pokеmon позволяет превратить изображение любого известного человека в покемона: будь то политик, музыкант или кинозвезда.

Можно написать имя знаменитого человека либо просто ввести любое описание покемона, которое предложит воображение. Пользователи уже вовсю используют сервис для того, чтобы посмотреть, как выглядят в новом амплуа Борис Джонсон, Ангела Меркель или владимир путин. Последнего, к сожалению, не получится превратить в покемона навсегда.

Модель разработана Джастином Пинкни, который уже создал ряд инструментов и ресурсов для визуального ИИ, и адаптирована из более крупного и мощного генератора изображений Stable Diffusion. В то время как конкурирующие программы, такие как DALL-E и Midjourney, заблокированы, Stable Diffusion имеет открытый исходный код, что позволило Пинкни, настроить систему с помощью базы данных покемонов для создания своего инструмента.

Быстрый поиск в Твиттере показывает, что люди уже использовали Text-to-Pokémon для создания новых образов персонажа аниме Goku, персонажа игры Sonic the Hedgehog и даже Иисуса Христа.

Те, кто уже испробовал Text-to-Pokеmon, советуют при создании покемона выбирать цифру 4 в строке «num_outputs», это позволит более эффективно использовать инструмент и получить в результате сразу несколько вариантов изображений.

Stable Diffusion is a great generalist model, but getting a certain style of output is pretty tricky, it usual needs some serious «prompt engineering» (which I am rubbish at). Fine tuning the model itself is an easy approach to focus on just what you want, if you have some data.

