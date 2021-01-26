Некоторые железные дороги в Китае остановились… из-за прекращения поддержки Adobe Flash





Система железнодорожного транспорта в китайском городе Далянь обрушилась на срок до 20 часов после того, как перестало работать программное обеспечение Adobe Flash.

Компания Adobe ещё в 2017 году предупредила о грядущем прекращении поддержки ПО Adobe Flash. И с 31 декабря 2020 года поддержка прекратилась со стороны разработчика, а в январе 2021 года от этого ПО начали отказываться и браузеры. Более того, с 12 января Adobe планировала начать блокировать Flash-контент. И, несмотря на заблаговременные предупреждения, это стало полной неожиданностью для некоторых китайских железнодорожных операторов.

Утром во вторник 12 января на железной дороге в Даляне возник хаос, так как компания China Railway Shenyang не смогла вовремя деактивировать Flash. Сотрудники компании не могли просматривать графики работы поездов, составлять графики движения подвижного состава и планы маневров. Это привело к полной остановке железнодорожного транспорта в Даляне. Решить проблему удалось лишь в 4:30 утра следующего дня. Для этого власти были вынуждены установить пиратскую версию Flash.

Источник: appledaily