Некоторые смартфоны Xiaomi Mi A2 ушли в глубокую нирвану после установки январского обновления безопасности Android

Как показывает реальная практика последнего времени — даже мелкие обновления прошивки для разных моделей смартфонов нередко страдают от ряда проблем и недоработок. Да, чаще всего сообщают о проблемах с флагманскими моделями Apple iPhone, Google Pixel, Samsung Galaxy и другими, но правда в том, что подобного рода неприятные истории не ограничиваются конкретными брендами и моделями. И вот сейчас такая неприятная участь постигла некоторых владельцев смартфонов Xiaomi Mi A2, чьи устройства начали уходить в бесконечную циклическую перезагрузку. Проблема проявилась после установки небольшого обновления, которое включает свежую январскую заплатку для системы безопасности Android.

Пользователи, столкнувшие с проблемой, активно обсуждают возможные способы ее решения на форумах MIUI, Reddit и XDA Developers (1 и 2), то есть проблема является достаточно распространенной, однако непонятно, насколько именно.

Судя по сообщениям в соцсетях и на форумах, какого-то универсального решения пока нет. Пользователи пишут, что загрузить смартфон в безопасном режиме не выходит из-за ошибки, воспользоваться официальным ПО MiFlash для установки прошивки невозможно, как и командами ADB в режиме Fast Boot. При этом есть одиночные сообщения об успешном возвращении смартфона к жизни после длительных попыток включения и возвращению к заводским настройкам. Явного подтверждения, что эти способы действительно работают пока нет, но попробовать все же стоит.

Что интересно, Xiaomi, которая обычно быстро реагирует на такие проблемы, пока никак не прокомментировала ситуацию. В данном случае ситуация особо примечательна по причине того, что Xiaomi Mi A2 является частью программы Android One и работает под управлением «чистой» ОС Android.

Источник: androidpure