Сериал Fallout: что будет, если позвонить по номеру на экране

В шестом эпизоде сериала Fallout от Amazon Prime зрители видят предвоенную трансляцию Galaxy News, которую ведет Купер Говард (Уолтон Гоггинс). Трансляция происходит из Хранилища Vault-Tec, где Говард проводит экскурсию. Он называет помещение «достаточно прочным, чтобы выдержать радиацию и «красных».

Это реклама в новостях для тех, кто может решить купить себе место в Хранилище на случай ядерной катастрофы. Ведущий предлагает зрителю позвонить в Vault-Tec прямо сейчас, и на экране появляется номер телефона.

Журналист PC Gamer Кристофер Ливингстон решил, что он не хочет погибнуть во время конца света или превратиться в гуляку, поэтому он позвонил по экранному номеру. Он ожидал услышать что-то, связанное с историей мира Fallout, но пасхалка оказалась… не очень разборчивой.

Вот что можно услышать, если позвонить по этому номеру. Предупреждаем, звук не надо делать слишком громким. Кажется, у Vault-Tec что-то пошло не так, как планировалось. Потому что из динамика звучал крик, похожий на «ААААА!». Как известно из игр Fallout, Хранилища по большей части оказались не слишком безопасными.