Сериал Fallout: что будет, если позвонить по номеру на экране

В шестом эпизоде сериала Fallout от Amazon Prime зрители видят предвоенную трансляцию Galaxy News, которую ведет Купер Говард (Уолтон Гоггинс). Трансляция происходит из Хранилища Vault-Tec, где Говард проводит экскурсию. Он называет помещение «достаточно прочным, чтобы выдержать радиацию и «красных».
Это реклама в новостях для тех, кто может решить купить себе место в Хранилище на случай ядерной катастрофы. Ведущий предлагает зрителю позвонить в Vault-Tec прямо сейчас, и на экране появляется номер телефона.
Журналист PC Gamer Кристофер Ливингстон решил, что он не хочет погибнуть во время конца света или превратиться в гуляку, поэтому он позвонил по экранному номеру. Он ожидал услышать что-то, связанное с историей мира Fallout, но пасхалка оказалась… не очень разборчивой.
Вот что можно услышать, если позвонить по этому номеру. Предупреждаем, звук не надо делать слишком громким. Кажется, у Vault-Tec что-то пошло не так, как планировалось. Потому что из динамика звучал крик, похожий на «ААААА!». Как известно из игр Fallout, Хранилища по большей части оказались не слишком безопасными.
Сериал «Fallout» получил первые отзывы и оценку 91% на Rotten Tomatoes: «Яркий апокалипсис со вспышками чрезвычайного насилия»