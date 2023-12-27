Неофициальный мод дает доступ к апскейлингу AMD FSR3 в официально неподдерживаемых играх

Мод от разработчика LukeFZ стал доступен в сети. Этот инструмент предназначен для интеграции технологии апскейлинга AMD FidelityFX Super Resolution 3 в игры, у которых есть поддержка FSR2. Эта модификация позволяет геймерам заменить существующую реализацию FSR2 на FSR3, внедряя более продвинутый алгоритм масштабирования.
All LukeFZ Paid mods has been leaked updated 24/12/2013
Santa is here https://t.co/7xux0WSz4P
— PC_Focus 🔴 (@PC_Focus_) December 24, 2023
Мод поддерживается следующими играми:
- The Last of Us Part I
- Dead Space (2023)
- Hogwarts Legacy
- MS-Man Remastered
- UNCHARTED: Legacy of Thieves
- HITMAN World of Assassination
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Remnant II
- Cyberpunk 2077
- Alan Wake 2
- Dying Light 2
- Watch Dogs: Legion
- Metro Exodus Enhanced
- STAR WARS Jedi: Survivor
- Ready Or Not
- Assassin’s Creed Mirage
Учитывая короткий официальный список AMD поддержки FSR3, несмотря на то, что эта технология была запущена почти четыре месяца назад, это значительное увеличение количества поддерживаемых игр. Более того, этот мод позволяет генерировать кадры даже для пользователей NVIDIA, заблокированных для использования DLSS Frame Generation.
Конечно, неофициальные модификации обычно не обеспечивают полный опыт, и пользователи сообщают о многих проблемах. Вытекшая версия не является финальной, и LukeFZ все еще работает над улучшением поддержки и добавлением игр, передает Videcardz.