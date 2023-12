Неофициальный мод дает доступ к апскейлингу AMD FSR3 в официально неподдерживаемых играх

Мод от разработчика LukeFZ стал доступен в сети. Этот инструмент предназначен для интеграции технологии апскейлинга AMD FidelityFX Super Resolution 3 в игры, у которых есть поддержка FSR2. Эта модификация позволяет геймерам заменить существующую реализацию FSR2 на FSR3, внедряя более продвинутый алгоритм масштабирования.

