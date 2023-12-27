Неофициальный мод дает доступ к апскейлингу AMD FSR3 в официально неподдерживаемых играх

Мод от разработчика LukeFZ стал доступен в сети. Этот инструмент предназначен для интеграции технологии апскейлинга AMD FidelityFX Super Resolution 3 в игры, у которых есть поддержка FSR2. Эта модификация позволяет геймерам заменить существующую реализацию FSR2 на FSR3, внедряя более продвинутый алгоритм масштабирования.

All LukeFZ Paid mods has been leaked updated 24/12/2013 Santa is here https://t.co/7xux0WSz4P — PC_Focus 🔴 (@PC_Focus_) December 24, 2023

Мод поддерживается следующими играми:

The Last of Us Part I

Dead Space (2023)

Hogwarts Legacy

MS-Man Remastered

UNCHARTED: Legacy of Thieves

HITMAN World of Assassination

Ratchet & Clank: Rift Apart

Remnant II

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Dying Light 2

Watch Dogs: Legion

Metro Exodus Enhanced

STAR WARS Jedi: Survivor

Ready Or Not

Assassin’s Creed Mirage

Учитывая короткий официальный список AMD поддержки FSR3, несмотря на то, что эта технология была запущена почти четыре месяца назад, это значительное увеличение количества поддерживаемых игр. Более того, этот мод позволяет генерировать кадры даже для пользователей NVIDIA, заблокированных для использования DLSS Frame Generation.

Конечно, неофициальные модификации обычно не обеспечивают полный опыт, и пользователи сообщают о многих проблемах. Вытекшая версия не является финальной, и LukeFZ все еще работает над улучшением поддержки и добавлением игр, передает Videcardz.