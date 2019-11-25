NEQSOL Holding объявила о подписании соглашения о приобретении Vodafone Украина за $734 млн

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Международная группа компаний NEQSOL Holding объявляет о подписании компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна телекоммуникационной компании ООО Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающего соглашения с ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) о продаже ее телекоммуникационного бизнеса (мобильный оператор Vodafone Украина) в Украине.

В рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО «ВФ Украина», за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов. Покупка компании в Украине финансируется преимущественно за счет ресурсов от международных финансовых структур.

«С приобретением Vodafone Украина, второго на рынке Украины телекоммуникационного оператора, мы продолжаем стратегию расширения международного присутствия и вхождения на новые рынки компаний, входящих в группу NEQSOL Holding. Телекоммуникационная отрасль среди приоритетных направлений работы нашей группы, поэтому мы постоянно инвестируем в инновационные и надежные телекоммуникационные решения, – прокомментировал Юсиф Джаббаров, СЕО NEQSOL Holding. – Состояние бизнеса, темпы роста и эффективность деятельности Vodafone Украина являются надежной основой для дальнейшего развития. Поэтому мы готовы инвестировать в компанию, чтобы далее внедрять инновации и передовые технологии в Украине».

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина. Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Отметим, что деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли. Группа компаний ведет деятельность в таких странах, как Соединенное Королевство, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш и др.

Группа начала деятельность с нефтегазовой отрасли в начале 1990-х годов, в настоящее время в состав группы входят зарегистрированные в Соединенном Королевстве Nobel Oil Services (UK) Limited и Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое имя Nobel Upstream). Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата центра и др. Группа также инвестирует в высокотехнологичные стартап-проекты и компании, предоставляющие инновационные решения и услуги на различных рынках.

Напомним, что впервые о том, что азербайджанский мобильный оператор Bakcell готовится купить компанию Vodafone Украина, стало известно в начале октября. Потенциальная сумма покупки в том момент оценивалась в $1 млрд и более. Уже 24 октября Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на покупку, а в начале ноября стали известны подробности грядущей сделки.

Источник: NEQSOL Holding