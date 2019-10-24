АМКУ разрешил азербайджанской компании Bakcell купить мобильного оператора Vodafone Украина

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Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине «Vodafone Украина». Об этом изданию «ЭП» сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Дали разрешение ТОВ «Бакселл» на покупку «Водафон Украина», — сказал он.

Компания Bakcell — оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB. Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

В свою очередь Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль «ВФ Украина» в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход — 12,8 млрд грн. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

О том, что азербайджанский мобильный оператор Bakcell готовится купить компанию Vodafone Украина стало известно 10 октября текущего года. По данным экспертов сумма сделки может превысить $1 млрд.

Источник: Экономическая Правда