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АМКУ разрешил азербайджанской компании Bakcell купить мобильного оператора Vodafone Украина

АМКУ разрешил азербайджанской компании Bakcell купить мобильного оператора Vodafone Украина

АМКУ разрешил азербайджанской компании Bakcell купить мобильного оператора Vodafone Украина


Антимонопольный комитет Украины дал разрешение компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине «Vodafone Украина». Об этом изданию «ЭП» сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

«Дали разрешение ТОВ «Бакселл» на покупку «Водафон Украина», — сказал он.

Компания Bakcell — оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась совместным предприятием правительства и частной израильской компании GTIB. Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell.

Сеть Bakcell, состоящая из более 7,5 тыс базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

В свою очередь Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль «ВФ Украина» в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход — 12,8 млрд грн. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

О том, что азербайджанский мобильный оператор Bakcell готовится купить компанию Vodafone Украина стало известно 10 октября текущего года. По данным экспертов сумма сделки может превысить $1 млрд.

Источник: Экономическая Правда

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