Азербайджанский мобильный оператор Bakcell готовится купить компанию Vodafone Украина. Уже подана заявка в АМКУ, сумма сделки может превысить $1 млрд

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Госуполномоченный АМКУ Мария Процишен сообщила изданию LIGA.tech, что в понедельник Антимонопольный комитет Украины получил заявку на концентрацию «ВФ Україна» (Vodafone Ukraine) от компании Bakcell (Баку). Таким образом, азербайджанский оператор мобильной связи готовится купить одного из крупнейших мобильных операторов Украины.

В компании Vodafone Украина эту информацию пока никак не комментируют.

Ранее LIGA.tech сообщала, что украинским Vodafone заинтересовались инвесторы из Азербайджана. Но у источников издания была информация, что к украинской компании приценивается другой игрок из Азербайджана — Azercell. В Azercell позже эту информацию опровергли.

Компания Bakcell — оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Она была основана в 1994 году и являлась СП правительства и частной израильской компании GTIB. Сейчас в открытых источниках нет точных сведений, кто является основным владельцем Bakcell. Сеть Bakcell, состоящая из более 7500 базовых станций охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн человек.

В свою очередь Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль ВФ Украина в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход — 12,8 млрд грн. Компания входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Бизнес МТС в Украине руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий недавно оценивал в $1,2-1,3 млрд.

Источник: LIGA.tech