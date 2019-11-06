АМКУ: После продажи «Vodafone Украина» МТС три года не будет конкурировать с Bakcell согласно условиям сделки





24 октября 2019 года Антимонопольный комитет Украины дал разрешение азербайджанской компании Bakcell на покупку второго по величине мобильного оператора в Украине «Vodafone Украина». Благодаря обнародованному тексту решения АМКУ стали известны подробности сделки.

В частности, продавец и его дочерние компании в течение трех лет должны воздерживаться от конкуренции с Vodafone Украина на территории Украины. Кроме того, продавец обязуется не переманивать сотрудников (за исключением случаев, согласованных между сторонами) и поставщиков Vodafone Украина, а также осуществлять действия, мешающие клиентам Vodafone Украина оставаться таковыми.

«Учасники узгоджених дій домовились про зобов’язання компанії «Allegretto Holding S.a.r.l» та інших пов’язаних компаній перед Групою «Баксель», компанією «Preludium B.V.», приватним акціонерним товариством «ВФ УКРАЇНА» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») (м. Київ, Україна), її дочірніми компаніями та підприємством з іноземними інвестиціями «ПТТ Телеком Київ» (далі – ПІІ «ПТТ Телеком Київ») (м. Київ, Україна) (компанія «Preludium B.V.», ПрАТ «ВФ Україна», її дочірні компанії та ПІІ «ПТТ Телеком Київ» (далі разом – Група компаній) прямо чи опосередковано протягом трьох років після дати завершення утримування ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» від: конкуренції з бізнесом ПрАТ «ВФ Україна» на території України;

або спонукання та спроб переманити будь-яких працівників ПрАТ «ВФ Україна» (за винятком випадків, погоджених між сторонами);

або здійснення певних заборонених дій на території України, що заважатимуть клієнтам ПрАТ «ВФ Україна» залишатися такими;

або залучення або переманювання будь-яких постачальників ПрАТ «ВФ Україна» на території України».

Отметим, что компания «Vodafone Украина» входит в российскую группу МТС через два промежуточных юрлица — люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V. (которая и является предметом сделки).

Впервые о том, что азербайджанский мобильный оператор Bakcell готовится купить компанию Vodafone Украина, стало известно 10 октября текущего года. По данным экспертов сумма сделки может превысить $1 млрд.

Источник: АМКУ