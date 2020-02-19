Нет, никаких 19,5% с денежных переводов на карту налоговая брать не будет





Недавно в интернете начали появляться публикации, в которых говорится, что теперь украинцам предстоит платить новый налог. Якобы, владельцы банковских карт должны будут оплатить налоги с каждого платежа на карту, если он не от близких родственников или не является зарплатой. Со всех этих поступлений нужно платить налоги в размере 19,5% от суммы поступления: 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора. В качестве первоисточника указывалась публикация на Telegram-канале «Адвокат права».

Налоговое ведомство прокомментировало данную информацию и заверило, что никаких новых налогов в Украине не вводится.

«Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться налогом все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством», — говорится в заявлении ГНС в Facebook.

Добавим, ранее налоговая служба уже выступала с похожим заявлением и утверждала, ГНС не будет облагать налогами деньги, поступающие на частные карточки, а банки не передают информацию о поступлениях на такие карточки.

Вместе с тем, в налоговом ведомстве поясняют что, информация о банковских счетах обычных физических лиц (которые не являющихся физическими лицами — предпринимателями) может быть предоставлена банком только в двух случаях:

По запросу ГНС – о наличии банковских счетов;

По решению суда – о движении средств или о любой другой информации о счёте.

Таким образом, если ГНС узнает номер счёта физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) налоговое ведомство обязано обратиться в суд и получить соответствующее разрешение.

Что касается публикации на Telegram-канале «Адвокат права», то в ней речь идёт о том, что по итогам 2020 года украинцам нужно будет подавать декларацию об имущественном состоянии в налоговое ведомство по месту своего жительства. Это нужно будет сделать до 1 мая 2021 года. И в этой декларации нужно будет самостоятельно указывать суммы иных доходов, отличающихся от заработной платы. И уже с этих доходов нужно выплачивать налоги. В том числе, в декларации нужно будет указывать и суммы доходов от продажи собственного имущества, даже бывшего в употреблении. Причём, неважно, каким образом осуществлялся расчёт: наличными деньгами или переводом на карту.

Таким образом, полученные на карту деньги (отличные от зарплаты и других выплат от работодателя) действительно нужно будет декларировать, а с этих поступлений предстоит выплачивать налоги. Но это нужно будет делать самостоятельно. Налоговая служба не может просто так получить доступ к информации о движении денег по счёту (для этого нужно решение суда) и самолично списывать налоги с каждого поступления денег.