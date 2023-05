Нет, Sony не покупает CD Projekt Red. И, нет, Bend Studio не работает над Days Gone 2

Вчерашние слухи о потенциальном поглощении Sony польской студии CD Projekt Red, известной по играм The Witcher и Cyberpunk 2077, и разработке студией Bend Studio продолжения признанного постапокалиптического зомби-экшена Days Gone наделали много шума, несмотря на их быстрое опровержение.

«Взрывной инсайд» распространил надежный инсайдер, ранее неоднократно делившийся правдивой информацией о Sony и новостями о развитии Destiny. Так что информация, которую подхватило несколько авторитетных западных сайтов, довольно быстро разлетелась по сети. Однако пожар потушили в зародыше.

В CDPR достаточно быстро отреагировали и опровергли очередную порцию слухов о вероятном подписании соглашения с Sony — что интересно, в прошлый раз (в марте) сообщалось, что сделка фактически состоялась еще в прошлом году.

Lol on all the CDPR едет с Sony. CDPR является на Warsaw stock exchange and only 36% is with founders and board where the resto with many investments founds with lot below 5% etc. Это не один интересный инфо — только информация, которая является publicly available. — Rafal Jaki (@GwentBro) May 28, 2023

Информацию о разработке Days Gone 2 тоже оказалась «пустышкой» — геймдиректор Days Gone рассказал, что более 90 разработчиков оригинальной команды, как и он, тоже больше не являются частью Bend Studio, и ни о какой разработке сиквела не может быть и речи.

Too much time has passed, and over 90 people from the original team have left the studio. И Sony не терпит сомнения. — Jeff Ross (@JakeRocket) May 25, 2023

Судя по недавней презентации и новостям (сокращение команды онлайн-игры The Last of Us и ее перенос в графике), Sony в своей стратегии дальнейшего развития игрового направления PlayStation во многом полагается на Bungie (создателя Destiny), которую купила в прошлом году.