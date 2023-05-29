Новости Игры 29.05.2023 в 15:16

Нет, Sony не покупает CD Projekt Red. И, нет, Bend Studio не работает над Days Gone 2

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Вчерашние слухи о потенциальном поглощении Sony польской студии CD Projekt Red, известной по играм The Witcher и Cyberpunk 2077, и разработке студией Bend Studio продолжения признанного постапокалиптического зомби-экшена Days Gone наделали много шума, несмотря на их быстрое опровержение.

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«Взрывной инсайд» распространил надежный инсайдер, ранее неоднократно делившийся правдивой информацией о Sony и новостями о развитии Destiny. Так что информация, которую подхватило несколько авторитетных западных сайтов, довольно быстро разлетелась по сети. Однако пожар потушили в зародыше.

В CDPR достаточно быстро отреагировали и опровергли очередную порцию слухов о вероятном подписании соглашения с Sony — что интересно, в прошлый раз (в марте) сообщалось, что сделка фактически состоялась еще в прошлом году.

Информацию о разработке Days Gone 2 тоже оказалась «пустышкой» — геймдиректор Days Gone рассказал, что более 90 разработчиков оригинальной команды, как и он, тоже больше не являются частью Bend Studio, и ни о какой разработке сиквела не может быть и речи.

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Судя по недавней презентации и новостям (сокращение команды онлайн-игры The Last of Us и ее перенос в графике), Sony в своей стратегии дальнейшего развития игрового направления PlayStation во многом полагается на Bungie (создателя Destiny), которую купила в прошлом году.

За 2022-й фінансовий рік Sony заробила $250 млн на ПК-портах ексклюзивів PlayStation (Spider-Man продано 1,5 млн копій), і очікує $450 млн у 2023-му


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