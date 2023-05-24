Новини Ігри 24.05.2023 о 17:44

За 2022-й фінансовий рік Sony заробила $250 млн на ПК-портах ексклюзивів PlayStation (Spider-Man продано 1,5 млн копій), і очікує $450 млн у 2023-му

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Sony якраз до сьогоднішньої грандіозної презентації ігор PlayStation Showcase опублікувала невеличку презентацію успіхів ігрового підрозділу Games & Network Services, де, серед іншої цікавої статистики, розкрила дані продажів ігор Spider-Man та The Last of Us на ПК.

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Так, порт Marvel’s Spider-Man Remastered 2018 року на ПК розійшовся накладом 1,5 млн копій та заробив $52 млн, тоді як The Last of Us Part I попри дуже поганий технічний стан на момент виходу 28 березня приніс $15,5 млн (продано 368 тис. копій). За підсумками 2022 фінансового року (із квітня 2022-го до березня 2023-го) Sony отримала $250 млн від продажу ігор на ПК — на $50 млн менше, ніж прогнозував глава PlayStation Джим Раян. Водночас у 2023-му компанія прогнозує заробити на продажах портів своїх ігор на ПК вже $450 млн — 20% (або п’яту частину) від загальних продажів ігор внутрішніх студій PlayStation Studios.

За 2022-й фінансовий рік Sony заробила $250 млн на ПК-портах ексклюзивів PlayStation (Spider-Man продано 1,5 млн копій), і очікує $450 млн у 2023-му

Інша цікаві цифри з презентації

  • PS VR2 випереджає за темпом продажів оригінальну VR-гарнітуру — майже 600 тисяч екземплярів за шість тижнів з моменту виходу, що на 6% вище в порівнянні з продажами PS VR за той же період.
  • Кількість передплатників плану PS Extra — 6,1 млн (13% від усіх), а PS Premium навіть ще більше — 8 млн (17%). Досі Sony не ділилася детальною статистикою, а вказувала лише загальну кількість передплатників PS Plus.
  • Частка інвестицій в ігри-сервіси до 2025 року зросте з теперішніх 55% до 60%, тоді як на однокористувацькі проєкти припадатиме вже не 45%, а 40%.
  • Інвестиції в нові IP зростуть впродовж наступних двох років з нинішніх 40% до 50%, решта дістанеться вже відомим франшизам.
  • Sony планує щороку випускати щонайменше дві високобюджетні ігри та охопити всіх ключові жанри (RPG, перегони, платформери, екшени, шутери, спортивні ігри).

Серед майбутніх великих релізів в презентації згадується Spider-Man 2, Wolverine от Insomniac та нова Silent Hill. Повна презентація доступна на офіційному сайті компанії.

За 2022-й фінансовий рік Sony заробила $250 млн на ПК-портах ексклюзивів PlayStation (Spider-Man продано 1,5 млн копій), і очікує $450 млн у 2023-му

Sony дуже непогано заробляє на випуску старіших ексклюзивів PlayStation на ПК, тож поки не планує щось змінювати у цій частині стратегії чи збавляти нинішні темпи — у нещодавньому інтерв’ю Джим Раян вчергове підтвердив, що ексклюзивів PlayStation на ПК виходитиме дедалі більше. Окремо він зазначив, що у компанії добре усвідомлюють важливість ексклюзивів PS5, тож випускати таких теж планують більше. А ще, Раян заявив, що PC-геймерів зовсім не ображає та не дратує, що ексклюзиви PS5 виходять на ПК лише через 2-3 роки після їхнього релізу на консолі. За словами Раяна, для них таке очікування є “прийнятним”.

Ще більше ексклюзивів PlayStation на ПК — Sony й надалі залишатиметься прихильною до PC-геймерів, бо вони приносять гарні гроші


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