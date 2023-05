За 2022-й фінансовий рік Sony заробила $250 млн на ПК-портах ексклюзивів PlayStation (Spider-Man продано 1,5 млн копій), і очікує $450 млн у 2023-му

Sony якраз до сьогоднішньої грандіозної презентації ігор PlayStation Showcase опублікувала невеличку презентацію успіхів ігрового підрозділу Games & Network Services, де, серед іншої цікавої статистики, розкрила дані продажів ігор Spider-Man та The Last of Us на ПК.

Так, порт Marvel’s Spider-Man Remastered 2018 року на ПК розійшовся накладом 1,5 млн копій та заробив $52 млн, тоді як The Last of Us Part I попри дуже поганий технічний стан на момент виходу 28 березня приніс $15,5 млн (продано 368 тис. копій). За підсумками 2022 фінансового року (із квітня 2022-го до березня 2023-го) Sony отримала $250 млн від продажу ігор на ПК — на $50 млн менше, ніж прогнозував глава PlayStation Джим Раян. Водночас у 2023-му компанія прогнозує заробити на продажах портів своїх ігор на ПК вже $450 млн — 20% (або п’яту частину) від загальних продажів ігор внутрішніх студій PlayStation Studios.

Інша цікаві цифри з презентації

PS VR2 випереджає за темпом продажів оригінальну VR-гарнітуру — майже 600 тисяч екземплярів за шість тижнів з моменту виходу, що на 6% вище в порівнянні з продажами PS VR за той же період.

Кількість передплатників плану PS Extra — 6,1 млн (13% від усіх), а PS Premium навіть ще більше — 8 млн (17%). Досі Sony не ділилася детальною статистикою, а вказувала лише загальну кількість передплатників PS Plus.

Частка інвестицій в ігри-сервіси до 2025 року зросте з теперішніх 55% до 60%, тоді як на однокористувацькі проєкти припадатиме вже не 45%, а 40%.

Інвестиції в нові IP зростуть впродовж наступних двох років з нинішніх 40% до 50%, решта дістанеться вже відомим франшизам.

Sony планує щороку випускати щонайменше дві високобюджетні ігри та охопити всіх ключові жанри (RPG, перегони, платформери, екшени, шутери, спортивні ігри).

Серед майбутніх великих релізів в презентації згадується Spider-Man 2, Wolverine от Insomniac та нова Silent Hill. Повна презентація доступна на офіційному сайті компанії.

Sony дуже непогано заробляє на випуску старіших ексклюзивів PlayStation на ПК, тож поки не планує щось змінювати у цій частині стратегії чи збавляти нинішні темпи — у нещодавньому інтерв’ю Джим Раян вчергове підтвердив, що ексклюзивів PlayStation на ПК виходитиме дедалі більше. Окремо він зазначив, що у компанії добре усвідомлюють важливість ексклюзивів PS5, тож випускати таких теж планують більше. А ще, Раян заявив, що PC-геймерів зовсім не ображає та не дратує, що ексклюзиви PS5 виходять на ПК лише через 2-3 роки після їхнього релізу на консолі. За словами Раяна, для них таке очікування є “прийнятним”.