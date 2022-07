Sony продала 21,7 млн PS5 та суттєво (на 16%) знизила прогноз річного прибутку PlayStation через падіння продажів ігор

В минулому кварталі Sony відвантажила на ринок 2,4 мільйона одиниць PlayStation 5 — це всього на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (2,3 млн), а загальний тираж консолі досяг 21,7 мільйона одиниць. Водночас Sony суттєво знизила прогноз річного прибутку свого ігрового бізнесу, який все ще забезпечує левову частку доходу компанії, попередивши, що ігри PlayStation купують не так охоче, як раніше.

І якщо продажі «заліза» дещо зросли (до попереднього року), продажі софту обвалилися на 26%. У зверненні до інвесторів Sony пояснила спад відсутністю гучних релізів для PlayStation цього року у порівнянні з 2021 роком і зменшенням часу, проведеного за іграми, в цілому, що підтверджується скороченням щомісячної кількості активних користувачів PlayStation Network на 3%, до 102 мільйонів. На початку року Sony випустила кілька ексклюзивів — Gran Turismo 7 і Horizon Forbidden West, але Elden Ring, що вийшов одночасно на ПК та двох поколіннях консолей PlayStation та Xbox, привернув навіть більше уваги — за даними GSD, екшен-RPG від авторів Sekiro та Dark Souls є найпопулярнішою грою в Європі за перше півріччя 2022 року.

Sony переглянула свій прогноз щодо річного прибутку ігрового бізнесу та понизила його на цілих 16%, оскільки очікує на подальше зниження доходу від продажів ігор у нинішньому кварталі та додаткові витрати, пов’язані з нещодавнім придбанням Bungie за 3,7 мільярда доларів.

Невтішні продажі ігор Sony для PlayStation — ще одне яскраве свідчення, що ігрова індустрія сповільнюється після значного зростання на початкових етапах пандемії. Microsoft не розкриває точну кількість реалізованих Xbox, але в минулому кварталі компанія зафіксувала падіння доходу від апаратного забезпечення Xbox на 11% разом із падінням доходу від продажу контенту та послуг Xbox на 6%, а також зниження загального доходу ігрового підрозділу на 7%. Водночас Microsoft попри в цілому сильний фінансовий рік також попередила про ймовірне зниження доходу від ігор та послуг Xbox у поточному кварталі.

Донедавна Sony прогнозувала до березня 2023 року реалізувати щонайменше 18 мільйонів одиниць PS5 та вийти на загальний тираж 40 млн — керівництво поки не переглядало свою попередню оцінку та не коригувало її, але наразі вона виглядає відірваною від реальності.

«Пропозиція була недостатньо високою… попит не впав. Нам справді потрібно задовольнити попит, це важливо», — сказав фінансовий директор Sony Хірокі Тотокі під час сьогоднішнього дзвінка інвесторам.

Sony сподівається, що ситуація з обсягами відвантажень PS5 значно покращиться пізніше цього року, оскільки вона вважає, що нинішні проблеми головним чином зумовлені перебоями у ланцюжку постачань, а не браком компонентів. Проте Sony доведеться добре постаратися, щоб досягти цілі у 18 млн PS5 за підсумками року. Це означає, що компанії потрібно відвантажувати на ринок понад 5 млн одиниць PS5 за кожен квартал, що залишився — вдвічі більше, ніж вона спромоглася реалізувати минулого кварталу.

Майбутні релізи ігор також повинні допомогти трішки підтягнути продажі софту — до кінця року мають вийти гаряче очікуваний God of War Ragnarök (9 листопада) та рімейк The Last of Us Part I (2 вересня).

Хоча продажі ігор PlayStation загалом впали, частка продажів у «цифрі» зросла до 79% в минулому кварталі, що на 11% більше, ніж торік. Так, цьому значно посприяли пандемія та цифрова версія PS5, проте ймовірне подолання рубежу 80% у «цифрі» до кінця року — досить вагома подія.

Кількість передплатників PS Plus досягла 47,3 мільйона — стільки ж було у попередньому кварталі. Роком раніше воно становило 46,3 мільйона. Запуск оновленого PlayStation Plus оцінювати поки рано — подивимося, як зміниться кількість передплатників у наступному квартальному звіті.