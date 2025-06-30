Sony представила флагманский телевизор Bravia 8 II QD-OLED и более доступные Bravia 5 и 2 II

К юбилею — двадцатилетию телевизоров Bravia — Sony обновила свою линейку, предложив сразу несколько новинок. Компания сделала ставку как на флагманские технологии, так и на доступные решения для широкого круга пользователей.

Bravia 8 II

Sony предлагает флагманский телевизор Bravia 8 II с панелью QD-OLED. Он стал преемником Bravia 8, но не заменил его полностью, оба останутся в продаже. Новинка поддерживает разрешение 4K и частоту обновления 120 Гц и имеет на 50% более яркую панель по сравнению с предшественником (и на 25% ярче, чем прошлогодний Sony A95L).

Телевизор доступен в двух размерах: 55 и 65 дюймов. Он оснащен 2.2-канальной аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, а также функцией Acoustic Surface Audio+, которая имитирует звук непосредственно с экрана. Bravia 8 II также поддерживает HDR10, HLG и Dolby Vision, имеет новый процессор XR, функцию апскейлинга 4K, кинематографический режим и улучшенное воспроизведение движения. К этому добавляются HDMI 2.1, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 и встроенный Chromecast.

Компания также расширила базовую линейку Bravia 8, теперь она включает еще и диагонали 42, 58 и 83 дюйма.

Bravia 5

Модель Bravia 5 представляет собой вариант в среднем сегменте с Mini LED-подсветкой, частотой обновления 120 Гц и разрешением 4K. Модель доступна в пяти размерах: 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. В ней значительно больше зон затемнения, чем у предшественника Sony X90L, а фирменная технология XR Backlight Master Drive лучше борется с пересветами.

Телевизор имеет поддержку HDR10, HLG, Dolby Vision, работает на том же процессоре XR, который отвечает за уменьшение шумов, насыщенные цвета и объемное звучание через акустику Acoustic Multi-Audio.

Bravia 2 II

Обновленный Bravia 2 II предлагается как бюджетное решение. Телевизор получил LED-экран с частотой 60 Гц, процессор X1 для улучшения изображения, поддержку Dolby Atmos и DTS:X. Модель доступна в размерах 43, 50, 55, 55, 65 и 75 дюймов. Все функции работают на базе Google TV с Android 12.

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Bravia Projector 7 и новая акустика

Sony также показала Bravia Projector 7 с разрешением 4K, яркостью до 2220 нит и частотой 120 Гц. Это устройство может стать преемником модели VPL-XW5000ES и будет стоить ориентировочно $6000.

К новинкам добавлены две аудиосистемы: Bravia Theater Bar 3.1.2 с направленными вверх динамиками и Bravia Theater System 6 (5.1) для домашнего кинотеатра.

Цены на все эти новинки объявят позже в этом году.

Источник: smartprix