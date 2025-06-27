Sony готовит фильм по Bloodborne — Миядзаки «пролетает», ищут режиссера с готическим видением

Оказывается Sony не забросила киноадаптацию по мотивам Bloodborne. Проект сейчас находится на ранней стадии разработки, говорит известный голливудский инсайдер.

По данным DanielRPK, компания уже ищет режиссера для будущей экранизации. Если верить его словам, то слухи 2023 года были не пустым местом. Инсайдер утверждает, что Sony хочет расширить линейку фильмов по мотивам игр, поэтому решили не обходить легендарный хит. Параллельно компания работает над фильмами Helldivers 2 и Horizon Zero Dawn, а Ghost of Tsushima станет аниме.

Судя по всему, создатель и глава FromSoftware Хидетаки Миядзаки не будет режиссером или вовлеченным в проект. Sony не слишком спешит с таким решением. Однако среди фанатских пожеланий — четкий фаворит Гильермо дель Торо. Он считается идеальным вариантом для фильма благодаря своему готическому стилю и опыту с фэнтези и ужасами. Его упоминают в каждом обсуждении — на фоне таких работ, как «Лабиринт Фавна» или «Форма воды». Также в фанатских списках — Роберт Эггерс («Носферату»), Майк Флэнаган («Призраки дома на холме»), и даже Кристофер Нолан — как неожиданный выбор. Однако официального решения со стороны Sony пока нет.

Ожидается, что даже по оптимистическим расчетам фильм о Bloodborne выйдет не раньше 2028 года. Но легендарная souls-like игра не единственный проект в этом жанре, который получит киноадаптацию. Для сравнения, адаптация Elden Ring, которая разрабатывается A24 Films, тоже находится на ранних этапах и имеет ориентировочную дату релиза не ранее 2027-го.

Если верить словам инсайдера (к которым все равно надо относиться скептически), через несколько лет мы сможем получить хоть какой-то повод вспомнить о городе Ярнам. К сожалению, Bloodborne с момента релиза в 2015 году остается эксклюзивом для PS4 (который можно запускать на PS5). Хотя фанаты уже годами просят ремастер или ремейк, FromSoftware не имеет прав на IP — они принадлежат Sony, и именно она решает судьбу игры и экранизации.

Своим готическим визуалом и богатым лором Bloodborne действительно выглядит как готовый материал для фильма. И даже если мы не увидим порт на ПК, ремастер или продолжение — похоже, IP наконец-то сдвинулась с мёртвой точки.

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Источник: The Gamer