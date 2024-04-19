Netflix опубликовал отчет за первый квартал, и самое интересное в нем: прибыль очень существенно выросла, в основном благодаря успешной борьбе с совместным использованием паролей и рекламному тарифу.

А еще крупнейший онлайн-кинотеатр сообщил, что с апреля 2025 года не будет сообщать количество своих подписчиков в отчетах, поскольку показатель больше не имеет такого большого значения. Вместо этого Netflix сосредоточится на освещении роста доходов и количества времени, которое зрители проводят за просмотром контента на платформе. Таким образом, Netflix присоединился к Apple TV+ и Amazon Prime Video, которые не сообщают количество своих подписчиков в отчетах. Прозрачность, которую мы заслужили.

«В начале развития, когда наш доход или прибыль была низкой, рост количества подписчиков играл важную роль четкого индикатора потенциала дальнейшего роста бизнеса. Теперь мы генерируем очень большую прибыль и свободный денежный поток». фрагмент из обращения Netflix к акционерам.

Что касается подписчиков, общая аудитория Netflix по состоянию на апрель 2024 года составляет почти 270 миллионов — за квартал она выросла на 9,33 млн, превзойдя прогнозы. В то же время Netflix оставляет за собой право «сообщать о важных вехах по мере продвижения вперед». Это означает, что, скорее всего, мы обязательно узнаем, когда количество подписчиков пересечет отметку в 300 миллионов. По оценкам Netflix, более полумиллиарда людей по всему миру смотрят телевизионные шоу и фильмы через его сервис, и стриминг отчаянно пытается заработать на них больше денег различными способами — новые уровни подписки, борьба с шерингом паролей и показ рекламы.

Другие ключевые показатели из финансового отчета Netflix

Квартальный доход вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до $9,37 млрд. Операционная прибыль подскочила на 54%, достигнув $2,63 млрд, тогда как рентабельность выросла аж на семь процентных пунктов, до 28%.

Количество подписчиков на тариф с рекламой за год выросло до 9,3 млн с 1,8 млн.

За квартал Netflix сгенерировал операционный денежный поток в $2,2 млрд и завершил со свободным денежным потоком $2,1 млрд (столько же было год назад). В то же время в течение квартала компания погасила облигаций на $400 млн и выкупила 3,6 млн акций за $2 млрд.

На конец квартала объем денежных средств и ценных бумаг составлял $7 млрд, а общие обязательства — $14 млрд.

Netflix рассчитывает по итогам 2024 года на свободный денежный поток $6 млрд при условии отсутствия значительных колебаний курсов валюте и расходов на производства контента ниже $17 млрд.

Количество подписчиков — один из ключевых сигнальных показателей, на которые ориентируются аналитики Уолл-стрит для оценки темпов роста компании. Так что Netflix далеко не первая компания, которая решила убрать этот показатель из отчетности. Да, это же было уже: не так давно Meta решила вместо ежедневных и ежемесячных пользователей Facebook ежеквартально показывать общую аудиторию всего конгломерата социальных сетей — Facebook, WhatsApp, Messenger и Instagram. Показательно, что то решение компания Марка Цукерберга приняла после того, как Facebook отчиталась о первой в истории потере уникальных пользователей. А еще раньше (в 2018 году) Apple убрала из отчета подробную информацию о продажах iPhone, iPad и Mac в штуках, сместив акцент на деньги, которые приносит каждая категория устройств. Произошло это, кстати, после того, как продажи iPhone перестали расти.

P.S. Иллюстрация к новости — отсылка ко второму случаю использования искусственного интеллекта крупными киностудиями за эту неделю: авторов криминальной документалки «Что сделала Дженнифер», которая на днях вышла на Netflix, поймали на генерации счастливой и очень уверенной в себе героини Дженнифер Пан до осуждения за убийство. О первом случае мы писали вчера — A24 поручила нейросети нарисовать постеры «Гражданской войны», чтобы зрители лучше почувствовали «влияние войны» на США за пределами показанного в ленте.