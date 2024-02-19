Netflix снимает второй сезон сериала Berlin — спин-оффа «Паперового дома»

«Берлин», спин-офф сериала «Бумажный дом», вернется на Netflix со вторым сезоном. «Культовый персонаж в исполнении Педро Алонсо вернется с новым ограблением и еще большей любовью», — говорится в сообщении стримингового сервиса.

Банда Берлина из первого сезона вернется во втором. Это Мишель Дженнер играющая Кейлу, эксперта по электронной инженерии, Тристан Ульоа в роли Дамиана, профессора-филантропа и доверенного лица Берлина, Бегонья Варгас в роли Кэмерон, всегда живущей на грани, Хулио Пенья Фернандес в роли Роя, верного оруженосца Берлина, и Джоэл Санчес в роли Брюса, неутомимого боевика в банде.

В понедельник Netflix также поделился новым фото актеров, передаёт THR.

Съемки второго сезона «Берлин», Алексом Пиной («Бумажный дом», «Скай Рохо») и Эстер Мартинес Лобато («Бумажный дом», «Скай Рохо») начнутся в 2025 году.

Сериал будет производить телекомпания Пины Vancouver Media, которая сейчас снимает для Netflix сериал El refugio atómico («Убежище от радиоактивного излучения»). Действие драматического сериала разворачивается перед началом Третьей мировой войны, когда группа мультимиллионеров прячется в роскошном бункере.

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