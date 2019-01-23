Netflix вошел в состав авторитетной Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA), присоединившись к Disney, Paramount, Sony, Fox, Universal и Warner Bros.

Сервис Netflix присоединился к Американская ассоциация кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), став первым стриминговым сервисом, вошедшим в состав этой влиятельной организации.

Напомним, что MPAA была основана в далеком 1922 году в качестве органа, отстаивающего бизнес-интересы крупнейших американских кинокомпаний. В последующие года она разработала собственную систему прокатных рейтингов фильмов (в 1968 году), а затем сосредоточилась на охране авторских прав своих членов. До недавнего времени в состав MPAA входили шесть крупнейших киностудий: Walt Disney Studios Motion Pictures, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Twentieth Century Fox, Universal City Studios и Warner Bros. Entertainment.

Вхождение в состав MPAA поможет Netflix выйти на новый уровень в киноиндустрии США, так как голливудские круги достаточно консервативны и до этого относились к сервису скорее как к технологической платформе, чем как к полноценному создателю фильмов.

Интересно, что перед тем, как войти в состав MPAA, Netflix вышел из Ассоциации Интернета (Internet Association, IA), которая представляет интересы таких крупных интернет-компаний, как Google, Amazon и Facebook. Стриминговый сервис был участником IA с 2013 года, однако с учетом того, что обе ассоциации придерживаются противоположных мнений по ключевым вопросам, этот ход был ожидаем.

Источник: Engadget, MPAA