Неудачное обновление Google на Android сломало поисковое приложение компании





21 июня Google выпустила очередное обновление своего основного поискового приложения, и вскоре пользователи по всему миру, в том числе и в Украине, начали массово жаловаться на сбои в его работе — каждые несколько секунд появляется сервисное сообщение об ошибке, которое не позволяет продолжить работу.

Судя по жалобам в соцсетях, проблема затронула смартфоны различных Android-производителей, включая Samsung и Xiaomi. Миновала она лишь тех, кто отключил автообновление и не успел установить злополучный апдейт.

Официальных комментариев Google пока не давала, но, вероятно, в компании уже знают о проблеме и готовят исправление. Но ждать его вовсе не обязательно: избавиться от надоедливых сообщений о сбое можно достаточно просто — нужно зайти на страничку приложения Google в официальном магазине и удалить обновления приложения (в таком случае происходит откат до более старой версии ПО, которая предустановлена в прошивке).