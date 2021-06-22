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Неудачное обновление Google на Android сломало поисковое приложение компании

Неудачное обновление Google на Android сломало поисковое приложение компании

Неудачное обновление Google на Android сломало поисковое приложение компании


21 июня Google выпустила очередное обновление своего основного поискового приложения, и вскоре пользователи по всему миру, в том числе и в Украине, начали массово жаловаться на сбои в его работе — каждые несколько секунд появляется сервисное сообщение об ошибке, которое не позволяет продолжить работу.

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Судя по жалобам в соцсетях, проблема затронула смартфоны различных Android-производителей, включая Samsung и Xiaomi. Миновала она лишь тех, кто отключил автообновление и не успел установить злополучный апдейт.

Официальных комментариев Google пока не давала, но, вероятно, в компании уже знают о проблеме и готовят исправление. Но ждать его вовсе не обязательно: избавиться от надоедливых сообщений о сбое можно достаточно просто — нужно зайти на страничку приложения Google в официальном магазине и удалить обновления приложения (в таком случае происходит откат до более старой версии ПО, которая предустановлена в прошивке).

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