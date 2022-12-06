Neuralink Илона Маска стала фигурантом расследования в США из-за экспериментов над животными. Спешка в разработке ведет к лишним смертям и страданиям

Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, находится под федеральным расследованием в связи с потенциальными нарушениями прав животных. Персонал компании жалуется на то, что испытания на животных проводятся в спешке, что приводит к ненужным страданиям и смертям. Об этом сообщает агентство Reuters опираясь документы и информацию источников, знакомых с ходом расследования и деятельностью компании.

Neuralink Corp разрабатывает мозговой имплантат, который должен помочь парализованным людям снова ходить и излечить другие неврологические заболевания. Федеральное расследование, о котором ранее не сообщалось, было начато в последние месяцы генеральным инспектором Министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора. Расследование сосредоточено на нарушениях Закона о защите животных, который регулирует то, как исследователи обращаются с некоторыми животными и тестируют их.

По словам сотрудников, поспешные неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество смертей среди животных. Представители компании, а также Генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США пока отказываются от комментариев.

В законодательстве США не указано, сколько животных компании могут использовать для исследований – оно дает ученым значительную свободу действий в определении того, когда и как использовать животных в экспериментах. Согласно документам регулирующих органов, Neuralink прошла все проверки своих объектов Министерством сельского хозяйства США.

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В целом компания убила около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян с 2018 года. Источники охарактеризовали эту цифру как приблизительную, поскольку компания не ведет точных записей о количестве протестированных и убитых животных. Neuralink также проводила исследования на крысах и мышах.

Общее количество смертей животных не обязательно указывает на то, что Neuralink нарушает правила или стандартную исследовательскую практику. Многие компании регулярно используют животных в экспериментах для улучшения здоровья человека. Животных обычно убивают по завершении экспериментов, часто для того, чтобы их можно было исследовать посмертно в исследовательских целях.

Нынешние и бывшие сотрудники Neuralink говорят, что число смертей животных выше, чем должно быть, по причинам, связанным с требованиями Маска ускорить исследования. Расследование Reuters выявило четыре эксперимента с участием 86 свиней и двух обезьян, которые испорчены человеческими ошибками. По словам нынешних и бывших сотрудников компании, ошибки снизили исследовательскую ценность экспериментов и потребовали повторения тестов, что привело к гибели большего количества животных. Ошибки объясняются недостаточной подготовкой испытательного персонала, работающего в обстановке спешки.

Один из сотрудников в 2022 году написал гневное письмо коллегам о необходимости пересмотреть то, как компания организует операции на животных. Спешный график привел к тому, что недостаточно подготовленные и чрезмерно напряженные сотрудники изо всех сил пытались уложиться в сроки и вносили изменения в последнюю минуту перед операциями, повышая риск для животных.

По словам сотрудников, Маск приложил все усилия, чтобы ускорить прогресс разработки Neuralink, который в значительной степени зависит от испытаний на животных. Ранее в этом году он разослал сотрудникам новостную статью о швейцарских исследователях, которые разработали электрический имплантат, помогающий парализованному человеку снова ходить. «Мы могли бы позволить людям использовать свои руки и снова ходить в повседневной жизни!» Спустя 10 минут Маск продолжил: «В общем, мы просто движемся недостаточно быстро. Это сводит меня с ума!»

Несколько раз за эти годы Маск просил сотрудников представить, что у них к голове привязана бомба, чтобы заставить их двигаться быстрее, согласно трем источникам, которые неоднократно слышали этот комментарий. Предпринимались и другие многочисленные попытки давления.

Ряд сотрудников выступал за более традиционный подход к тестированию, при котором исследователи будут проверять один элемент за раз делать соответствующие выводы, прежде чем переходить к дальнейшим тестам на животных. Руководство Neuralink предпочло ускорение тестов, что привело к смертям животных, которых при классическом исследовании можно было избежать.

Один из бывших сотрудников, несколько лет назад обратившийся к руководству с просьбой провести более тщательное тестирование, получил от старшего руководителя ответ, что это невозможно, учитывая требования Маска к скорости, сказал сотрудник. Несколько сотрудников покинули компанию из-за того, что не разделяли подобный подход.

Согласно свидетельствам сотрудников, нетерпение Маска по поводу Neuralink росло, поскольку компания, которая была запущена в 2016 году, несколько раз нарушала установленные им сроки, чтобы получить одобрение регулирующих органов для начала клинических испытаний на людях.

Некоторые конкуренты Neuralink добились большего успеха. Synchron, который был запущен в 2016 году и разрабатывает другой имплантат с менее амбициозными целями в области медицинских достижений, получил одобрение FDA на начал испытаний на людях в 2021 году. Разработка компании позволила парализованным людям отправлять текстовые сообщения и набирать текст с помощью мысли без посторонней помощи. Synchron также проводил испытания на животных, но в рамках исследований было убито только около 80 овец. Маск обращался к Synchron по поводу потенциальных инвестиций.

Однако сотрудники отмечают, что в некотором смысле Neuralink относится к животным довольно хорошо по сравнению с другими исследовательскими центрами. По словам одного из них, компания построила «Обезьяний Диснейленд» в Остине, штат Техас, где могут бродить лабораторные животные. В первые годы существования компании Маск говорил, что хочет, чтобы обезьяны на его предприятии в районе залива Сан-Франциско жили в «обезьяньем Тадж-Махале». Маск говорил, что ему не нравится использовать животных для исследований и он хочет убедиться, что они были «самыми счастливыми животными» при жизни.

Первые жалобы на тестирование с участием животных возникли во время партнерства компании с Калифорнийским университетом в Дэвисе для проведения экспериментов. Группа по защите прав животных «Комитет врачей за ответственную медицину» подала жалобу в Министерство сельского хозяйства США, обвинив проект Neuralink в неудачных операциях, убивавших обезьян, публично обнародовав свои выводы. Группа утверждала, что хирурги дважды использовали неправильный хирургический клей, в результате чего две обезьяны пострадали и в конечном итоге умерли, в то время как у прочих обезьян наблюдались другие осложнения от имплантатов.

Федеральный прокурор Северного округа Калифорнии передал жалобу группы по защите прав животных Генеральному инспектору Министерства сельского хозяйства США, который с тех пор начал официальное расследование. Затем следователи Министерства сельского хозяйства США поинтересовались утверждениями, касающимися исследования обезьян в Калифорнийском университете в Дэвисе.

Ошибки, приведшие к ненужной гибели животных, включают один случай в 2021 году, когда 25 из 60 свиней, участвовавших в исследовании, имплантировали в головы устройства не того размера. Эта ошибка вызвала тревогу у исследователей Neuralink. В мае 2021 года ученый Виктор Харазия написал коллегам, что ошибка может стать «красным флажком» для рецензентов исследования FDA, которое компания планировала представить в рамках своей заявки на начало испытаний на людях. Его коллеги согласились, и эксперимент был повторен с 36 овцами – в обоих экспериментах животные были умерщвлены после процедур.

Еще в одном случае сотрудники случайно имплантировали устройство Neuralink не в тот позвонок двух разных свиней во время двух разных операций. Другие сотрудники возмутились и заявили, что ошибок можно было легко избежать, тщательно посчитав позвонки. Ветеринар компании Сэм Бейкер посоветовал коллегам немедленно убить одну из свиней, чтобы положить конец ее страданиям.

Сотрудники иногда отклоняли требования Маска действовать быстро. Однажды они выразили протест после того, как менеджер передал призыв Маска ближайшее время провести сложную операцию на свиньях. Возражение было основано на том, что сложность операции увеличит время, в течение которого свиньи будут находиться под наркозом, что вело к риску для их выздоровления. Возражающие утверждали, что сначала необходимо выяснить, как сократить время, необходимое для проведения операции.

Руководители Neuralink публично заявляли, что компания тестирует животных только тогда, когда исчерпала другие варианты исследований, но документы и сообщения говорят об обратном. Во время презентации 30 ноября Маск утверждал, что операции использовались на более позднем этапе процесса для подтверждения того, что устройство работает, а не для проверки ранних гипотез. «Мы очень осторожны, — сказал он, — чтобы убедиться, что тестирование является «подтверждающим, а не исследовательским». Якобы тесты на животных проводились только в качестве крайней меры после того, как ибыли испробованы другие методы. В октябре, за месяц до комментариев Маска, Отэм Сорреллс, глава отдела по уходу за животными, приказала сотрудникам задним числом вычеркнуть слово «исследование» из названий исследований и прекратить использовать его в будущем.

Записи Neuralink содержат многочисленные ссылки на исследовательские операции за несколько лет. Опрошенные компетентные сотрудники компании категорически отвергли утверждение о том, что Neuralink избегает исследовательских тестов на животных. некоторые из них выражали обеспокоенность по поводу просьбы Сорреллса изменить описания поисковых исследований, заявив, что это будет неточностью, вводящей в заблуждение. Один из них отметил, что запрос, похоже, был направлен на то, чтобы представить Neuralink в лучшем свете.