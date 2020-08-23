Никаких сюрпризов. Смартфон Google Pixel 5 позирует на 360-градусном видео и рендерах во всей красе

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В прошлом месяце вместе с Pixel 4a компания Google формально анонсировала версию Pixel 4a 5G и будущего флагмана Pixel 5, ограничившись одним изображением, демонстрирующим устройство сбоку. Известный сетевой информатор Стив Хеммерстоффер МакФлай (он же @OnLeaks), совместно с ресурсом PriceBaba опубликовал большую подборку рендеров и ролик с трехмерной моделью Pixel 5, которые позволяют рассмотреть его в деталях со всех сторон. OnLeaks хорошо известен такими моделями, которые почти всегда точно отражают внешний вид грядущих новинок.

Как можно видеть, каких-либо сюрпризов вроде причудливого блока камер во внешнем виде Pixel 5 нет — сканер отпечатков пальцев в привычном месте на задней панели, квадратный блок основной камеры с двумя объективами, вспышкой и сенсором пока неизвестного назначения, плоский экран с отверстием под фронтальную камеру в левой верхнем углу, а также песчаная текстура корпуса, как у Pixel 4a.

Обновлено: Вслед за сгенерированными на компьютере изображениями Pixel 5 появились и живые фотографии устройства, подтверждающие его дизайн.

OnLeaks утверждает, что диагональ экрана Pixel 5 составит от 5,7 до 5,8 дюйма, указывая следующие размеры — 144,7×70,4×8,1 мм (с учетом выступа камеры — 8,5 мм). Габариты 5,8-дюймового Pixel 4a составляют 144х69,4х8,2 мм при массе 143 г. В то же время источники Android Central говорят о более крупном экране OLED диагональю 6 дюймов с поддержкой частоты обновления 90 Гц. И эта информация выглядит более правдоподобной с учетом размеров экранов актуальных флагманов вроде Galaxy S20 с диагональю 6,2 дюйма.

Данные об остальных ключевых характеристиках Pixel 5 крайне противоречивы. Android Headlines утверждает, что Pixel 5 получит батарею весьма скудной емкости 3080 мА·ч. В то же время Android Central пишет, что эти данные «полностью неверны», а батарея на самом деле будет больше, чем у Pixel 4.

Но в одном источники сходятся: аппаратным базисом Pixel 5 выступит среднеуровневая платформа Snapdragon 765G, тогда как прошлое поколение было построено на флагманском чипсете Snapdragon 855. Более ранние слухи указывали, что Pixel 5 лишится не только топовой платформы, но и главной особенности Pixel 4 — функции бесконтактного жестового управления Motion Sense. Также ранее говорилось о 8 ГБ оперативной памяти. В свежих сообщениях говорится о 128 ГБ флэш-памяти, беспроводной 15-ваттной зарядке и беспроводной обратной зарядке других мобильных устройств мощностью 5 Вт.

Если верить последним данным, Google Pixel 5 и 4a 5G выйдут 30 сентября. Напомним, ранее Google уже сняла с продажи Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Источник: The Verge