Ожидания и реальность. Как на самом деле работает инновационная функция Motion Sense в смартфоне Google Pixel 4

15 октября Google провела в Нью-Йорке традиционную ежегодную презентацию, где наряду с другими «железными» новинками были официально представлены новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Основной особенностью нового поколения Pixel стала фирменная система Soli (разработка подразделения ATAP) и основанная на ней инновационная функция бесконтактного жестового управления Motion Sense (благодаря ей телефон понимает взмахи руками и видит приближение владельца). На презентации Google показывала впечатляющие ролики с демонстрацией возможностей Motion Sense и разными сценариями ее применения (управлением воспроизведением, будильником, активация беззвучного режима и т.д.), но вот сейчас в Twitter появился ролик, демонстрирующий далеко не безупречную работу и заявленную компанией безотказность.

Собственно, вот рекламные ролики Motion Sense, если вы вдруг пропустили:

А вот видео пользователя под ником Ivan Čurić:

What was promised vs what was delivered, feat @google pic.twitter.com/6eUh4dzzsC

Как видим, из семи попыток переключить трек взмахом руки лишь две увенчались успехом, причем на последний взмах смартфон отреагировал с большим опозданием.

Впрочем, учитывая то, что смартфоны Google Pixel 4 появятся на рынке только 24 октября, можно списать это на сырость ПО. Буквально вчера Google разослала смартфоны блогерам и журналистам смартфоны Pixel 4 для обзоров, причем сделав это весьма оригинально, положив устройства в коробки с пиццей Domino’s.

ok @madebygoogle I see you with the collab of the century with @dominos for this custom pixel 4 unboxing pic.twitter.com/SQ51KxpWh4

— Sam Sheffer (@samsheffer) October 15, 2019