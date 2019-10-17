Ожидания и реальность. Как на самом деле работает инновационная функция Motion Sense в смартфоне Google Pixel 4





15 октября Google провела в Нью-Йорке традиционную ежегодную презентацию, где наряду с другими «железными» новинками были официально представлены новые смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL. Основной особенностью нового поколения Pixel стала фирменная система Soli (разработка подразделения ATAP) и основанная на ней инновационная функция бесконтактного жестового управления Motion Sense (благодаря ей телефон понимает взмахи руками и видит приближение владельца). На презентации Google показывала впечатляющие ролики с демонстрацией возможностей Motion Sense и разными сценариями ее применения (управлением воспроизведением, будильником, активация беззвучного режима и т.д.), но вот сейчас в Twitter появился ролик, демонстрирующий далеко не безупречную работу и заявленную компанией безотказность.

Собственно, вот рекламные ролики Motion Sense, если вы вдруг пропустили:

А вот видео пользователя под ником Ivan Čurić:

What was promised vs what was delivered, feat @google pic.twitter.com/6eUh4dzzsC — Ivan Čurić (@_baxuz) October 16, 2019

Как видим, из семи попыток переключить трек взмахом руки лишь две увенчались успехом, причем на последний взмах смартфон отреагировал с большим опозданием.

Впрочем, учитывая то, что смартфоны Google Pixel 4 появятся на рынке только 24 октября, можно списать это на сырость ПО. Буквально вчера Google разослала смартфоны блогерам и журналистам смартфоны Pixel 4 для обзоров, причем сделав это весьма оригинально, положив устройства в коробки с пиццей Domino’s.

ok @madebygoogle I see you with the collab of the century with @dominos for this custom pixel 4 unboxing pic.twitter.com/SQ51KxpWh4 — Sam Sheffer (@samsheffer) October 15, 2019

В ближайшие дни на зарубежных сайтах выйдут детальные обзоры, которые позволят узнать, насколько хорошо работает или не работает функция Motion Sense. К слову, именно микро-радар Soli стал причиной того, что Pixel 4 не будут продаваться в Индии. Для работы чип использует полосу частот 60 ГГц mmWave и Google пока не смогла получить в Индии соответствующее разрешение.

Остается добавить, что Soli и Motion Sense — это плод пятилетней работы компании. Причем до смартфонов Pixel технология нашла применение в умных часах LG, а также умной одежде: первое и второе поколения умной куртки Jackard, выпущенной совместно с Leviʼs. И Google уже работает над дальнейшим развитием технологии. В начале года компания получила от Федеральной комиссии по связи разрешения на увеличение мощности радара в потребительских продуктах. В документе говорится, что это позволит людям с нарушениями речи или двигательных функций бесконтактно управлять устройствами. Кроме того, более мощный сигнал сможет проходить через ткань, позволяя управлять устройствами в кармане или рюкзаке.