Google прекратила продажи смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL через 9 месяцев после выхода





Вслед за Pixel 3/Pixel 3 XL (флагманскими моделями 2018 года), и более доступными Pixel 3A/Pixel 3A XL компания Google отправила на покой и актуальные флагманы Pixel 4/Pixel 4 XL — с официального сайта они пропали и больше не появятся.

Отвечая на соответствующий запрос The Verge, Google подтвердила, что жизненный цикл этих моделей подошел к концу. Важно оговорить, что это вовсе не означает завершение поддержки. Смартфоны продолжат получать обновления Android и ежемесячные заплатки системы безопасности еще два года, до октября 2022 года.

Как обычно, до полного истощения складских запасов при желании еще можно найти Pixel 4 и Pixel 4 XL из старых партий у сторонних продавцов. Но новых поставок больше не планируется. Таким образом, жизненный цикл Google Pixel 4 и Pixel 4 XL оказался весьма коротким. Для сравнения, модели предыдущих поколений Pixel 3 и Pixel 2 продавались на протяжении примерно 18 месяцев. Google не раскрывает точные данные о продажах своих аппаратный решений, но свидетельств того, что смартфоны Pixel 4 провалились в продажах было предостаточно, включая преждевременно снятие с продаж. Как бы там ни было, Google осталась без единого флагманского смартфона.

Представленный на прошлой неделе среднебюджетный смартфон Pixel 4a, который многие называют настоящим преемником Nexus, сейчас единственный телефон в магазине Google.

С другой стороны, вместе с Pixel 4a компания Google анонсировала версию Pixel 4A 5G и будущего флагмана Pixel 5, которые выйдут этой осенью. И преждевременная публикация на Google France указывает, что Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G станут доступны для предварительного заказа 8 октября этого года.

Источник: The Verge и 9to5google