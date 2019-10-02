Никогда такого не было, и вот опять: Microsoft «исправила» в Windows 10 одно проблемное обновление другим проблемным обновлением

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Microsoft в очередном обновлении Windows 10 пыталась решить проблемы, созданные предыдущим апдейтом, но вместе с этим создала новые проблемы. О трудностях с обновлениями пишет Techradar.

Речь о накопительном обновлении с номером KB4517211. Оно начало распространяться через Центр обновления Windows 26 сентября. Апдейт нацелен на исправление ряда проблем, в том числе ошибку с приглушенным звуком в играх. Но после установки патча пользователи столкнулись с проблемами в работе принтеров.

Многочисленные жалобы на данную проблему есть на сайте техподдержки Microsoft Answers.com и других ресурсах. В основном пострадали владельцы принтеров HP, сообщения о проблемах с моделями других производителей тоже есть, но их доля в общей массе незначительная.

В Microsoft знают о проблемах и работают над новым обновлением с исправлениями. Будем надеяться, что в этот раз обойдется без проблем.

Остается добавить, что такое у Microsoft случается не впервые.

Источник: Techradar