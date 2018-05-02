Nikola Motor Company обвинила Tesla в копировании дизайна грузовика и требует компенсацию в $2 млрд

Компания Nikola Motor Company подала патентный иск в Аризоне, в котором утверждает, что компания Tesla при создании своего электрического грузовика нарушила патенты стартапа, описывающие водородный грузовик. В иске сказано, что Tesla умышленно скопировала эти патенты, и теперь Nikola Motor Company требует компенсацию в сумме $2 млрд. В самой Tesla считают, что иск не заслуживает внимания.

Компания Nikola Motor Company была основана в 2014 году. С тех пор она уже успела продемонстрировать несколько своих продуктов. В мае 2016 года были показаны электрический четырехколесный внедорожник и водородно-электрический грузовой автомобиль. Затем компания добавила в линейку продуктов второй автомобиль, рассказывала о возможности выпуска электрического водного транспортного средства и заявляла о планах построить в Аризоне завод стоимостью $1 млрд.

Патентная жалоба Nikola Motor Company содержит ряд претензий, которые, по мнению компании, доказывают, что Тесла украла запатентованные решения стартапа. В частности, указывается на предполагаемые сходства в передних крыльях грузовиков, обтекаемых ветровых стёклах, расположенных посередине кабины дверях, аэродинамическом фюзеляже (с аналогичными коэффициентами сопротивления) и т.д. Тем самым, утверждается, что Тесла скопировал дизайн, разработанный в Nikola Motor Company. Также утверждается, что сотрудник Tesla по подбору персонала Аарон Хойос попытался переманить главного инженера Nikola Motor Company всего через несколько месяцев после того, как стартап представил свой водородный автомобиль. Это, якобы, свидетельствует о том, что Тесла знала об уникальных конструктивных особенностях продукта Nikola Motor Company.

Кроме того, Nikola Motor Company заявляет, что она смогла выявить факт нарушения дизайна грузовиком Tesla при помощи шпионских фотографий, которые наводнили интернет накануне официальной презентации автомобиля в середине ноябре 2017 года. Стартап уверяет, что 7 ноября отправил в Tesla письмо с протестом и требованием отложить презентацию до тех пор, пока проблема с нарушениями не будет устранена. Но Tesla так и не ответила на это письмо.

В Nikola Motor Company уверяют, что грузовик Tesla вызовет «путаницу на рынке», а также, что «нарушения Tesla повлияли на возможности Nikola по привлечению инвесторов и партнёров, так как теперь инвесторы могут сотрудничать с Tesla для получения альтернативного грузовика». Ущерб от таких действий конкурента оценивается в $2 млрд.

Добавим, это не первые разногласия между Nikola Motor Company и Tesla. Ранее компании спорили из-за имени, используемого в названии.

Источник: The Verge