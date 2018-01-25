Никто из участников состязания Google Lunar X Prize не сможет отправить аппарат на Луну в срок, оговоренный условиями конкурса

К сожалению, длительное соревнование Google Lunar X Prize, запущенное ещё в 2007 году, не выявило победителя. Никто из участников проекта, судя по всему, не сможет выполнить главную задачу состязания в заданный срок.

Напомним, соревнование Google Lunar X Prize предусматривало необходимость создать луноход, отправить его на Луну и совершить там мягкую посадку. Уже после посадки луноходу нужно было проехать не менее 500 метров и передать на Землю изображения и видео в высоком разрешении. Это было конкурсное задание, за выполнение которого предусматривалась награда в сумме $20 млн для команды, которая первой сможет достичь указанные цели. Вторая команда могла рассчитывать на приз в сумме $5 млн. Также предусматривались и дополнительные премии за выполнение задач сверх условий (например, если луноход проедет 5 км вместо начальных 500 метров), долговечность, нахождение различных объектов (воды или предыдущих лунных аппаратов). Но для получения награды Google Lunar X Prize командам нужно было успеть выполнить задачи до 31 марта 2018 года. Несмотря на то, что этой даты осталось ещё более двух месяцев, организаторы провели консультации с участниками и пришли к выводу, что никто из пяти финалистов не сможет выполнить цели состязания. На текущий момент по разным причинам ни одна команда не готова к запуску лунохода, потому Google оставит у себя причитавшееся вознаграждение в сумме $30 млн.

Изначально планировалось, что участники соревнования должны выполнить все условия к 2014 году, но затем граничный срок переносился четыре раза. К соревнованию приступили более 30 команд, в начале 2017 года были названы имена пяти финалистов: SpaceIL из Израиля, Moon Express из США, TeamIndus из Индии, Hakuto из Японии и международная Synergy Moon, включающая участников из 6 различных стран. Все пять команд смогли заключить контракты с компаниями, осуществляющими пуски ракет в космос. Но лишь Hakuto смогла закончить создание своего космического аппарата, её луноход должен был отправиться в космос при помощи TeamIndus, но партнёр подвёл команду. SpaceIL и TeamIndus так и не смогли привлечь достаточную сумму для финансирования миссии.

Несмотря на то, что выполнить главную цель так и не удалось, организаторы вполне довольны результатами конкурса. Пять финалистов и другие команды-участники смогли достичь многого. Совокупно они привлекли около $300 млн для финансирования своих миссий, создали сотни рабочих мест в таких странах как Израиль, Индия, Малайзия и Венгрия, достигли успехов в развитии технологий. Также организация X Prize Foundation выплатила более $6 млн за достижение промежуточных целей. Кроме того, одна из команд, Moon Express, даже получила разрешение от правительства США на выполнение миссии – впервые для частной космической лунной миссии.

Вместе с тем, некоторые команды намерены продолжить выполнять миссию, и Moon Express всё же планирует высадить свой аппарат на поверхность Луны в один прекрасный день. X Prize Foundation ищет возможности помочь этим командам в продолжении работы и реализации планов. Возможно, к проекту удастся привлечь других спонсоров

Источник: The Verge