Новости Кино 11.03.2024 в 09:09 comment views icon

«Супербратья Марио» возвращаются в кино — Nintendo и Illumination выпустят еще один анимационный фильм в 2026 году

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

«Супербратья Марио» возвращаются в кино — Nintendo и Illumination выпустят еще один анимационный фильм в 2026 году

Сейчас мультфильм находится в разработке, однако неизвестно, станет ли он прямым продолжением первого — «Супербратья Марио. Фильм», который дебютировал в прошлом году и заработал $1,36 млрд во всем мире.

Подробностей о сюжете мало, однако создатель игровой серии Super Mario Bros. Сигеру Миямото отметил, что команда «думает о том, чтобы еще больше расширить мир, который получит яркую и веселую историю».

Крис Меледандри из Illumination добавил, что команда уже делает «раскадровки сцен и разрабатывает декорации для новых сред».

Мультфильм выйдет в США 3 апреля 2026 года, а позже в том же месяце дебютирует в других регионах.

Рецензия на мультфильм «Супербратья Марио. Фильм» / The Super Mario Bros. Movie

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Среди других анонсов Nintendo — ремейк Paper Mario: The Thousand-Year Door выйдет на Switch 23 мая 2024 года; Luigi’s Mansion 2 HD выйдет на Switch 27 июня 2024 года; и Game Boy Dr. Mario, Mario Golf и Mario Tennis, которые появятся на Nintendo Switch Online 12 марта 2024 года.

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