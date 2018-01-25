Nissan открыл для всех желающих онлайн-конфигуратор Nissan Leaf 2018, где можно выбрать подходящую версию (S, SV, SL), цвет, салон, доп. опции и узнать итоговую стоимость электромобиля

В начале текущего года европейское подразделение компании Nissan официально объявило все доступные конфигурации и цены на новый электромобиль Nissan Leaf в Великобритании – модель будет предлагаться потенциальным покупателям в четырех обычных вариантах и одном лимитированном 2.Zero, а ценовой диапазон будет простираться от $29,8 тыс до $37,2 тыс.

Американское подразделение автопроизводителя поступило еще проще и открыло свободный доступ к онлайн-конфигуратору электромобиля Nissan Leaf 2018, который позволяет не только узнать все цены на базовые конфигурации и дополнительное оборудование, но и “собрать” собственную модификацию под личные требования – он доступен по ссылке www.nissanusa.com/electric-cars/2018-leaf.

Как и раньше, электромобиль будет предлагаться в США в трех версиях S, SV и SL с начальной стоимостью $29,990, $32,490 и $36,200 соответственно, а если воспользоваться налоговыми льготами, то $22,490, $24,990 и $28,700 соответственно.

Базовая версия S получит умную педаль e-Pedal и автоматическую систему экстренного торможения, версию среднего уровня SV дополнительно оснащают 17-дюймовыми легкосплавными дисками, интеллектуальным круиз-контролем и портом быстрой зарядки, а обладетели версии SL дополнительно получат сидения с кожаной обивкой, монитор кругового обзора и предупреждение об автомобилях в слепых зонах. Выбрав подходящую версию, можно переходить к конфигуратору цвета, салона, дополнительных опций и выяснению окончательной стоимости.

Начальная версия Nissan Leaf S предлагается только в пяти цветах кузова Glacier White (доступен только для версии S), Gun Metallic, Brilliant Silver, Deep Blue Pearl и Super Black и одном варианте оформления салона Black Cloth (зато доплачивать за них не придется). Здесь доступно два опциональных пакета: Charge Package за $1,590 (кабель 120 V/240 V, Quick Charge Port) и All Weather Package за $450 (подогрев руля, передних сидений и зеркал). Минимальная стоимость Nissan Leaf S без опций составит $29,990, максимальная – $32,030.

Средняя версия Nissan Leaf SV позволяет выбрать к четырем основным три дополнительных цвета кузова: Scarlet Ember и Pearl White (по $395 каждый), а также двухцветный Pearl White/Super Black в рамках дополнительного пакета Technology Package. Салон предлагается в единственном цвете Black Cloth, также доступны пакеты All Weather Package $900 (к подогреву основных зон добавляется гибридная “печка”) и Technology Package за $2,200, который включает LED-светотехнику и целый ряд вспомогательных систем и цифровых помощников, включая автономную систему вождения ProPILOT Assist. Таким образом, минимальная стоимость Nissan Leaf SV составит $32,490, а максимальная с учетом всех опций – $35,985.

И, наконец, самая “нафаршированная” версия Nissan Leaf SL получает те же три дополнительных цвета: Scarlet Ember и Pearl White (по $395 каждый), плюс двухцветный Pearl White/Super Black в рамках уже включенного в конфигурацию пакета Technology Package, а также кожаный салон Black Leather или Light Gray Leather. В результате минимальная стоимость Nissan Leaf SL составит $36,200, а максимальная – $39,695.

Источник: Nissan