Nissan огласил комплектации и цены на новый электромобиль Nissan Leaf в Великобритании: пять версий, от $29,8 тыс. до $45,6 тыс.

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Европейское подразделение компании Nissan официально объявило все доступные конфигурации и цены на новый электромобиль Nissan Leaf в Великобритании. Модель будет предлагаться потенциальным покупателям в четырех обычных вариантах и одном лимитированном 2.Zero, а ценовой диапазон будет простираться от $29,8 тыс до $37,2 тыс.

Интересно, что несмотря на целый ряд значительных улучшений, начиная с дизайна и заканчивая мощностью и запасом хода, новая версия Nissan Leaf заметно дешевле своего предшественника, в отдельных конфигурациях разница доходит до £1,500 ($2,000).

Полный список конфигураций приведен ниже, при этом стоит отметить, что цены указаны с учетом государственного льготного гранта в размере £4,500 ($6,100), который доступен жителям Великобритании.

Visia – от £21,990 ($29,800)

– от £21,990 ($29,800) Acenta – от £24,290 ($32,930)

– от £24,290 ($32,930) N-Connecta – от £25,990 ($35,230)

– от £25,990 ($35,230) 2.Zero (Limited Version, 1500 экземпляров) – от £26,490 ($35,960)

(Limited Version, 1500 экземпляров) – от £26,490 ($35,960) Tekna – от £27,490 ($37,250)

Для понимания отметим, что версию Tekna с базовой стоимостью £27,490 ($37,250) можно довести дополнительными опциями до отметки £33,655 ($45,640).

Отметим, что представленная в сентябре прошлого года обновленная версия Nissan Leaf отличается новым аэродинамичным дизайном, более мощным электродвигателем на 110 кВт, а также более емкой батарей на 40 кВтч, которая обеспечивает запас хода в 378 км по европейскому циклу NEDC, в 240 км (150 миль) по американскому циклу EPA и 400 км по японскому циклу Japan JC08.

Производство нового Nissan Leaf для европейского рынка стартовало в Великобритании в декабре прошлого года, первые покупатели получат его уже в феврале 2018 года. При этом на конец 2017 года автопроизводитель успел собрать более 10 тысяч предзаказов в Европе, хотя первую версию заказывали сотнями экземпляров.

Источник: InsideEv’s