Nissan открыл в Японии павильон с демонстрацией «зеленых» технологий, посетители которого могут оплатить стоянку энергией батарей своих электромобилей





Японский автопроизводитель Nissan открыл в Йокогаме (Япония) выставочный павильон, в котором собрал инновационные технологические решения, направленные на улучшение будущего. При этом посетители павильона смогут «заплатить» за стоянку электроэнергией из батарей своих электромобилей.

Павильон площадью 10,000 кв.м. полностью автономен и при этом не выделяет токсичных выбросов, так как оборудован солнечными батареями и снабжается гидроэлектроэнергией из возобновляемого источника. Кафе Nissan Chaya Cafe использует не только СЭС, но и энергию аккумуляторов Nissan Leaf, так что посетители могут выпить кофе, разогретый в буквальном смысле их электромобилями. Перед павильоном находится транспортный хаб (Mobility Hub), предлагающий разнообразные услуги, в том числе каршеринг EV и прокат велосипедов.

На демонстрационных стендах с виртуальными эффектами посетители также могут опробовать себя в качестве пилота электромобильной серии Formula E или водителя будущего электрокроссовера Nissan Ariya. Также на выставке можно ознакомиться с системами помощи при вождении ProPILOT и технологией «превращения невидимого в видимое» (Invisible-to-Visible – I2V), которая комбинирует информацию из реального и виртуального миров, чтобы помогать водителям.

В компании отметили, что еще в 2010 году представили первый в мире массовый электромобиль Nissan Leaf с нулевым уровнем токсичных выбросов. За это время специалисты компании разработали системы Nissan Energy Share и Nissan Energy Storage, которые позволяют хранить, перераспределять и повторно использовать электричество, полученное от батарей электромобилей. Примером реализации таких проектов может служить электроснабжение жилых домов или предприятий.

В Японии Nissan также заключил с местными властями контракты на использование электромобилей Leaf в качестве «мобильных аккумуляторов», которые могут обеспечивать подачу энергии в зонах стихийных бедствий. В результате другого партнерства компания использует батареи, отработавшие свой срок на EV, для питания уличных фонарей.

В рамках плана трансформации Nissan NEXT компания намеревается расширять свою глобальную линейку EV и гибридных автомобилей, в том числе с фирменной технологией e-POWER. К концу 2023 года Nissan планирует продавать свыше 1 млн электрифицированных автомобилей в год.

Источник: Nissan