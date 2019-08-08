НКРСИ: Киевстар, Vodafone и lifecell договорились о перераспределении частот в диапазоне 900 МГц, что позволит уже через 1,5 года покрыть 4G почти всю Украину

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Операторы мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell пришли к предварительной договоренности о том, как можно поделить частоты в диапазоне 900 МГц, которые помогут покрыть практически всю Украину 4G-связью. Сообщение об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Стороны достигли принципиальной базовой договоренности по перераспределению радиочастотного ресурса в диапазоне 900 МГц, в частности определив его размеры для обеспечения максимального и эффективного использования радиочастотного ресурса Украины каждым оператором.

«Необходимым следующим шагом по устранению фрагментации радиочастотного ресурса Украины в этом диапазоне должно стать согласование участниками его регионального распределения и нахождения компромиссного решения по установлению в соответствующих условиях лицензии особых условий относительно покрытия населенных пунктов и автомобильных дорог. После достижения окончательных договоренностей соответствующие проекты решений будут направлены для их принятия/согласования Правительством и другими государственными органами» — отметили в НКРСИ.

Как указано в сообщении, договоренности удалось достичь в рамках выполнения Указа Президента Украины от 8 июля 2019 №497/2019 «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету» под руководством НКРСИ и под общей координацией Офиса Президента Украины, а также при участии общественной организации «Офис эффективного регулирования» (BRDO) и украинской ассоциации операторов связи «ТЕЛАС».

«Мы продолжаем работу над уменьшением цифрового разрыва и ожидаем, что уже в течение 1,5 лет операторы смогут развить сети, чтобы они обеспечивали доступ к 4G для почти 100% населения Украины, независимо от места проживания» — отметили в BRDO.

Деталей договоренностей регулятор не раскрывают, но по данным издания Liga.net, скорее всего рассматривается сценарий, при котором lifecell получит чуть больше 6 МГц, Vodafone — чуть больше 8 МГц, а Киевстар — чуть больше 10 МГц. В итоге каждый из операторов будет иметь минимальных 5 МГц для внедрения LTE, а все остальное направит на обслуживание GSM.

Источник: НКРСИ, Liga.net, BRDO