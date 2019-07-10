Зеленский распорядился выдать 4G-лицензии на диапазон 800-900 МГц и обеспечить села качественным мобильным интернетом уже до конца этого года





Как известно, вопрос перераспределения частот в диапазоне 800-900 МГц и выдачи соответствующих лицензий «‎мобильщикам» для расширения покрытия связи 3G и 4G в небольших городах и селах активно обсуждается с проведения в прошлом году второго аукциона по продаже 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц. Сейчас операторы используют полосы в диапазоне 900 МГц под мобильную связь второго поколения GSM-900, больше 50% этих частот принадлежит «‎Киевстару»‎ и до сих пор договориться о справедливом распределении операторам не удавалось, несмотря на множество попыток. И вот вчера на сайте президента весьма неожиданно появился указ об улучшении доступа к мобильному интернету, призванный решить эту самую проблему с распределением частот и обеспечить села качественным 3G/4G уже до конца этого года.



Во время брифинга для прессы заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук заявил, что указом утвержден конкретный план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах. Затем он добавил, что это реалистический план, согласованный с регулятором (НКРСИ — прим. ред.).

Что же конкретно предполагает этот план? Как следует из текста указа, во-первых, до 1 августа должны быть приняты меры по высвобождению частот в диапазоне радиочастот 790-862 МГц. Во-вторых, до 1 октября этого года правительство и НКРСИ должны определить сроки и условия высвобождения частот в диапазонах 880-915 МГц и 925- 960 МГц, которые используют военные и спецслужбы. Наконец, в-третьих, должны быть приняты меры по устранению фрагментации радиочастотного ресурса в диапазонах радиочастот 824-960 МГц.

«У нас есть два диапазона 900-й и так называемый 800-й диапазон. Это диапазон частот, который сейчас не используется мобильными операторами из-за ряда регуляторных проблем. То есть мы видим как эту проблему решить»‎, — отметил Алексей Гончарук, добавив, что это только первый шаг и на очереди сложный разговор по 5G.

Одновременно этим указом президент Владимир Зеленский обязал Кабмин и НКРСИ ежемесячно отчитываться перед ним о внедрении соответствующих мер.

Примечательно, что в самом указе не указано никакого механизма, а только требование выполнить задачу в весьма сжатые сроки. Впрочем, как это сделать — это уже задача Кабмина и НКРСИ.

Как отмечает ресурс Liga.net, указ ставит под угрозу бизнес нескольких компаний. В частности, документ затрагивает часть спектра, используемого CDMA-операторами — Интертелекомом и PEOPLEnet. Если забрать у них до первого августа частоты, то компаниям попросту не на чем будет работать. Да, CDMA — устаревающая технология, но Интертелеком по-прежнему обслуживает более миллиона абонентов, тогда как у PEOPLEnet связь сохранилась лишь в нескольких регионах.



Медиа-эксперт Александр Глущенко добавляет, что указ также затрагивает верхний канал монопольного украинского провайдера цифрового эфирного ТВ Зеонбуд (Т2), обслуживающего несколько миллионов абонентов. То есть ему тоже придется в оперативном порядке каким-то образом подвинуться. Здесь уместно отметить, что недавно разработанный проект постановления Госспецсвязи в рамках исполнения последнего указа экс-президента Петра Порошенко о внедрении 5G обязывает Зеонбуд освободить до первого октября 2020 года и более низкие частоты в диапазоне 694-790 МГц. Если Кабмин его поддержит, то Зеонбуду ничего не останется, как через полтора года просто уйти из бизнеса.



Кроме того, указ оказывает давление на большую тройку, отводя им всего несколько месяцев, чтобы договориться. Напомним, сложность здесь заключается в том, что «‎Киевстар» хочет перераспределения пропорционально количеству абонентов, а Vodafone и lifecell считают это несправедливым.

По словам экс-президента «‎Киевстара» Петра Чернышова, с операторами новый указ предварительно не обсуждали вообще, что, как он выразился, «плохой знак». Вчера вечером в Алексей Гончарук провел с представителями операторов экстренное совещание, но подробности встречи не разглашаются.

В самой НКРСИ, с которой план действий якобы согласован, никаких заявлений пока не делали. В пресс-службе «‎Киевстара» тоже пока молчат, тогда как lifecell и Vodafone в целом положительно оценили указ.



Источник: Президент Украины и Liga.net