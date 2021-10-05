Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование сложных систем

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Джорджо Паризи за открытие взаимодействия между беспорядком и флуктуациями в физических системах (от атомных до планетарных масштабов), а также Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман — за физическое моделирование климата Земли, количественной оценки его изменчивости и надежного прогнозирования глобального потепления.

Паризи получит половину премии, вторую половину разделят Манабе и Хассельман.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Сюкуро Манабе продемонстрировал, как повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере может привести к росту ее температуры поверхности Земли. В 1960-х годах он первым исследовал взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс, заложив основу для современных климатических моделей.

Спустя примерно 10 лет Клаус Хассельманн построил физические модели, связывав погоду и климат. Он также разработал метрики, позволяющие определить влияние естественных и антропогенных факторов (в частности, изменение концентрации углекислого газа) на изменения глобального климата. Результаты его исследований использовались для установления связи между выбросами углекислого газа человеком и повышением температуры в атмосфере.

Примерно в 1980 году Джорджо Паризи открыл закономерности, которые можно найти в неупорядоченных материалах. Его модели в итоге подошли как для описания сложных материалов с неупорядоченной структурой, так и для других сложных систем — не только физических, но также связанных с математикой, биологией или машинным обучением.

Подробнее об исследованиях ученых и их заслугах можно прочитать в материалах официального пресс-релиза.

Что интересно, два предыдущих года Нобелевскую премию по физике вручали за открытия, связанные с космосом. В 2020 году премии удостоились Роджер Пенроуз — за «открытие, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности», а также Райнхард Генцель и Андреа Гэз — за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики». В 2019 году Нобелевскую премию по физике присудили Джеймс Пиблс — за «теоретические открытия в области космологии», а также Мишель Майор и Дидье Кело — за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».