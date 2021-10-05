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Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование сложных систем

Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование сложных систем

Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование сложных систем

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2021 года стали Джорджо Паризи за открытие взаимодействия между беспорядком и флуктуациями в физических системах (от атомных до планетарных масштабов), а также Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман — за физическое моделирование климата Земли, количественной оценки его изменчивости и надежного прогнозирования глобального потепления.

Паризи получит половину премии, вторую половину разделят Манабе и Хассельман.

Сюкуро Манабе продемонстрировал, как повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере может привести к росту ее температуры поверхности Земли. В 1960-х годах он первым исследовал взаимодействие между радиационным балансом и вертикальным переносом воздушных масс, заложив основу для современных климатических моделей.

Спустя примерно 10 лет Клаус Хассельманн построил физические модели, связывав погоду и климат. Он также разработал метрики, позволяющие определить влияние естественных и антропогенных факторов (в частности, изменение концентрации углекислого газа) на изменения глобального климата. Результаты его исследований использовались для установления связи между выбросами углекислого газа человеком и повышением температуры в атмосфере.

Примерно в 1980 году Джорджо Паризи открыл закономерности, которые можно найти в неупорядоченных материалах. Его модели в итоге подошли как для описания сложных материалов с неупорядоченной структурой, так и для других сложных систем — не только физических, но также связанных с математикой, биологией или машинным обучением.

Подробнее об исследованиях ученых и их заслугах можно прочитать в материалах официального пресс-релиза.

Что интересно, два предыдущих года Нобелевскую премию по физике вручали за открытия, связанные с космосом. В 2020 году премии удостоились Роджер Пенроуз — за «открытие, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности», а также Райнхард Генцель и Андреа Гэз — за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики». В 2019 году Нобелевскую премию по физике присудили Джеймс Пиблс — за «теоретические открытия в области космологии», а также Мишель Майор и Дидье Кело  — за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».

  • Нобелевская неделя началась 4 октября. Первым объявили лауреатов премии по медицине и физиологии — ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания.
  • 6 октября огласят имена обладателей Нобелевской премии по химии, 7 октября — по литературе, 8 октября назовут лауреата премии мира, а 11 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции.
  • Размер Нобелевской премии в 2021 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов по текущему курсу).
  • Торжественная церемония вручения премии традиционно проводилась 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля, однако в этом году, как и в 2020-м, ее проводить не будут из-за пандемии.
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