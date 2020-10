Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр

Нобелевскую премию по физике 2020 года присудили Роджеру Пенроузу — за «открытие, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности», а также Райнхарду Генцелю и Андреа Гэз — за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики». По словам Нобелевского комитета, эти открытия проложили новый путь в изучении компактных и сверхмассивных объектов Вселенной. Прямая трансляция объявления лауреатов велась на канале Нобелевского комитета в YouTube. Подробнее о заслугах ученых можно узнать из пресс-релиза Нобелевского комитета.

Половину премии в этом году получит Пенроуз, которая изобрел оригинальные математические методы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Он показал, что образование черных дыр происходит в точности так, как это следует из общей теории относительности.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020