Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр
Нобелевскую премию по физике 2020 года присудили Роджеру Пенроузу — за «открытие, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности», а также Райнхарду Генцелю и Андреа Гэз — за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики». По словам Нобелевского комитета, эти открытия проложили новый путь в изучении компактных и сверхмассивных объектов Вселенной. Прямая трансляция объявления лауреатов велась на канале Нобелевского комитета в YouTube. Подробнее о заслугах ученых можно узнать из пресс-релиза Нобелевского комитета.
Половину премии в этом году получит Пенроуз, которая изобрел оригинальные математические методы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Он показал, что образование черных дыр происходит в точности так, как это следует из общей теории относительности.
BREAKING NEWS:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020
В январе 1965 года, через десять лет после смерти Эйнштейна, Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно могут образовываться, и подробно описал их. Внутри черные дыры скрывают сингулярность, где известные человечеству физические законы не работают. Его новаторская статья до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна.
Вторая половина будет поделена поровну между Генцелем и Гэз. Используя самые большие в мире телескопы, Гензель и Гез разработали методы, позволяющие «видеть» сквозь огромные облака межзвездного газа и пыли центр Млечного Пути. Их новаторская работа предоставила наиболее убедительные доказательства существования Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.
В 2019 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джеймс Пиблс — за «теоретические открытия в области космологии», а также Мишель Майор и Дидье Кело — за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».
В 2018 году премию по физике присудили Артуру Эшкину (½ премии), Жерару Муру (¼ премии) и Донне Стрикленд (¼ премии) за «новаторские изобретения в области лазерной физики».
В 2017 году лауреатами Нобелевской премии по физики стали Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн, внесшие огромный вклад в детектор LIGO, который в 2015 году впервые зафиксировал гравитационные волны от слияния двух черных дыр, существование которых около ста лет назад предсказывал Альберт Эйнштейн в рамках ОТО.
- Нобелевскую неделю в понедельник, 5 октября, традиционно открыло объявление лауреатов премии по медицине и физиологии. Награду присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.
- 7 октября станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии, 8 октября — по литературе, 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 12 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции.
- Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов по текущему курсу).
- Торжественная церемония вручения премии традиционно проводилась 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля, однако в 2020 году она не состоится из-за пандемии.