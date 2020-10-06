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Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр

Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр

Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр


Нобелевскую премию по физике 2020 года присудили Роджеру Пенроузу — за «открытие, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности», а также Райнхарду Генцелю и Андреа Гэз — за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики». По словам Нобелевского комитета, эти открытия проложили новый путь в изучении компактных и сверхмассивных объектов Вселенной. Прямая трансляция объявления лауреатов велась на канале Нобелевского комитета в YouTube. Подробнее о заслугах ученых можно узнать из пресс-релиза Нобелевского комитета.

Половину премии в этом году получит Пенроуз, которая изобрел оригинальные математические методы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Он показал, что образование черных дыр происходит в точности так, как это следует из общей теории относительности.

В январе 1965 года, через десять лет после смерти Эйнштейна, Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно могут образовываться, и подробно описал их. Внутри черные дыры скрывают сингулярность, где известные человечеству физические законы не работают. Его новаторская статья до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна.

Вторая половина будет поделена поровну между Генцелем и Гэз. Используя самые большие в мире телескопы, Гензель и Гез разработали методы, позволяющие «видеть» сквозь огромные облака межзвездного газа и пыли центр Млечного Пути. Их новаторская работа предоставила наиболее убедительные доказательства существования Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.

В 2019 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джеймс Пиблс — за «теоретические открытия в области космологии», а также Мишель Майор и Дидье Кело  — за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».

В 2018 году премию по физике присудили Артуру Эшкину (½ премии), Жерару Муру (¼ премии) и Донне Стрикленд (¼ премии) за «новаторские изобретения в области лазерной физики».

В 2017 году лауреатами Нобелевской премии по физики стали Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн, внесшие огромный вклад в детектор LIGO, который в 2015 году впервые зафиксировал гравитационные волны от слияния двух черных дыр, существование которых около ста лет назад предсказывал Альберт Эйнштейн в рамках ОТО.

  • Нобелевскую неделю в понедельник, 5 октября, традиционно открыло объявление лауреатов премии по медицине и физиологии. Награду присудили Харви Олтеру, Майклу Хаутону и Чарльзу Райсу за открытие вируса гепатита C.
  • 7 октября станут известны имена лауреатов Нобелевской премии по химии, 8 октября — по литературе, 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 12 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции.
  • Размер Нобелевской премии в 2020 году составляет 10 миллионов крон (около 1,1 миллиона долларов по текущему курсу).
  • Торжественная церемония вручения премии традиционно проводилась 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля, однако в 2020 году она не состоится из-за пандемии.
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