Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр

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Нобелевскую премию по физике 2020 года присудили Роджеру Пенроузу — за «открытие, что образование черных дыр является строгим следствием общей теории относительности», а также Райнхарду Генцелю и Андреа Гэз — за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики». По словам Нобелевского комитета, эти открытия проложили новый путь в изучении компактных и сверхмассивных объектов Вселенной. Прямая трансляция объявления лауреатов велась на канале Нобелевского комитета в YouTube. Подробнее о заслугах ученых можно узнать из пресс-релиза Нобелевского комитета.

Половину премии в этом году получит Пенроуз, которая изобрел оригинальные математические методы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Он показал, что образование черных дыр происходит в точности так, как это следует из общей теории относительности.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

В январе 1965 года, через десять лет после смерти Эйнштейна, Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры действительно могут образовываться, и подробно описал их. Внутри черные дыры скрывают сингулярность, где известные человечеству физические законы не работают. Его новаторская статья до сих пор считается самым важным вкладом в общую теорию относительности со времен Эйнштейна.

Вторая половина будет поделена поровну между Генцелем и Гэз. Используя самые большие в мире телескопы, Гензель и Гез разработали методы, позволяющие «видеть» сквозь огромные облака межзвездного газа и пыли центр Млечного Пути. Их новаторская работа предоставила наиболее убедительные доказательства существования Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.

В 2019 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джеймс Пиблс — за «теоретические открытия в области космологии», а также Мишель Майор и Дидье Кело — за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды».

В 2018 году премию по физике присудили Артуру Эшкину (½ премии), Жерару Муру (¼ премии) и Донне Стрикленд (¼ премии) за «новаторские изобретения в области лазерной физики».

В 2017 году лауреатами Нобелевской премии по физики стали Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн, внесшие огромный вклад в детектор LIGO, который в 2015 году впервые зафиксировал гравитационные волны от слияния двух черных дыр, существование которых около ста лет назад предсказывал Альберт Эйнштейн в рамках ОТО.