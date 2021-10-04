Нобелевскую премию по физиологии присудили за открытие рецепторов температуры и оcязания

4 октября в Стокгольме началась Нобелевская неделя, и по традиции первыми объявили имена лауреатов премии по физиологии и медицине — ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания. Прямая трансляция объявления лауреатов велась на канале Нобелевского комитета в YouTube, а на сайте уже опубликован пресс-релиз.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Дэвид Джулиус вместе с командой в конце 1990-х годов выделил TRPV1 — рецептор к капсаицину (активный компонент красного перца). В дальнейшем, изучая его физические свойства, выяснилось, что он чувствителен и к температуре — и возбуждается примерно при тех температурах, которые вызывают боль. Открытие TRPV1 стало крупным прорывом, который привел к открытию дополнительных рецепторов, чувствительных к температуре. Независимо друг от друга Джулиус и Патапутиан использовали ментол для идентификации TRPM8, рецептора, который, как было доказано, активируется холодом. Это позволило идентифицировать дополнительные ионные каналы, относящиеся к TRPV1 и TRPM8, и установить, что они активируются в диапазоне различных температур.

Открытие Джулиусом TRPV1 помогло понять, как разница в температуре может вызывать электрические сигналы в нервной системе.

Парапутян, сосредоточившись на механической чувствительности, в итоге обнаружил два рецептора, которые реагируют на прикосновение к нейронам — Piezo1 и Piezo2. Впоследствии выяснилось, что они отвечают не только за осязание, но и проприорецепцию (восприятие взаимного и абсолютного расположения частей тела), а также участвуют в передаче механических сигналов в коже и между внутренними органами.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C. В 2019-м нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии стали Уильям Келин, Питер Рэтклифф и Грегг Семенза за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода, в 2018-м награду вручили Джеймсу Эллисону (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за исследования в области терапии рака путем активации иммунного ответа.