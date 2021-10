Нобелевскую премию по физиологии присудили за открытие рецепторов температуры и оcязания

4 октября в Стокгольме началась Нобелевская неделя, и по традиции первыми объявили имена лауреатов премии по физиологии и медицине — ими стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания. Прямая трансляция объявления лауреатов велась на канале Нобелевского комитета в YouTube, а на сайте уже опубликован пресс-релиз.

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7

