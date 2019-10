Нобелевскую премию по физике присудили за открытие первой экзопланеты и космологию

Буквально только что в Стокгольме были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год. Награду присудили трем исследователям: Джеймсу Пиблзу — за «теоретические открытия в области космологии» (½ премии), а также Мишелю Майору и Дидье Кело (по ¼ премии) — за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды». На канале Нобелевского комитета в YouTube еще идет прямая трансляция церемонии объявления.

BREAKING NEWS: The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv

Большой взрыв — общепринятая космологическая модель описывает развитие Вселенной с самого момента ее зарождения почти 14 миллиардов лет назад, когда она была чрезвычайно горячей и плотной. С тех пор, как известно, Вселенная постоянно расширяется, становясь все больше и холоднее. Всего через 400 000 лет после Большого взрыва Вселенная стала прозрачной для фотонов теплового излучения. В своих исследованиях Джеймс Пиблз смог интерпретировать эти следы излучений на ранних этапах развития вселенной и открыть новые физические процессы. Результаты показали нам Вселенную, которая на 95,1% состоит из неизвестной нам на сегодняшний день темной материи и темной энергии.

2019 #NobelPrize laureate James Peebles took on the cosmos, with its billions of galaxies and galaxy clusters. His theoretical framework, developed over two decades, is the foundation of our modern understanding of the universe’s history, from the Big Bang to the present day. pic.twitter.com/fly4alndv9

