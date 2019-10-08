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Нобелевскую премию по физике присудили за открытие первой экзопланеты и космологию

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие первой экзопланеты и космологию

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие первой экзопланеты и космологию


Буквально только что в Стокгольме были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год. Награду присудили трем исследователям: Джеймсу Пиблзу — за «теоретические открытия в области космологии» (½ премии), а также Мишелю Майору и Дидье Кело (по ¼ премии) — за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды». На канале Нобелевского комитета в YouTube еще идет прямая трансляция церемонии объявления.

Большой взрыв — общепринятая космологическая модель описывает развитие Вселенной с самого момента ее зарождения почти 14 миллиардов лет назад, когда она была чрезвычайно горячей и плотной. С тех пор, как известно, Вселенная постоянно расширяется, становясь все больше и холоднее. Всего через 400 000 лет после Большого взрыва Вселенная стала прозрачной для фотонов теплового излучения. В своих исследованиях Джеймс Пиблз смог интерпретировать эти следы излучений на ранних этапах развития вселенной и открыть новые физические процессы. Результаты показали нам Вселенную, которая на 95,1% состоит из неизвестной нам на сегодняшний день темной материи и темной энергии.

В октябре 1995 года Мишель Майор и Дидье Кело объявили об открытии первой планеты вне нашей солнечной системы. В обсерватории Верхнего Прованса на юге Франции, используя изготовленные на заказ инструменты, они смогли увидеть планету 51 Pegasi b, газообразный объект, похожий на Юпитер. Это открытие положило начало революции в астрономии, и с тех пор в Млечном Пути было найдено более 4000 экзопланет.

Подробнее о достижениях ученых рассказывает пресс-релиз на сайте Нобелевского комитета.

В прошлом году премию по физике присудили Артуру Эшкину (½ премии), Жерару Муру (¼ премии) и Донне Стрикленд (¼ премии) за «новаторские изобретения в области лазерной физики».

В 2017 году лауреатами Нобелевской премии по физики стали Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн, внесшие огромный вклад в детектор LIGO, который в 2015 году впервые зафиксировал гравитационные волны от слияния двух черных дыр, существование которых около ста лет назад предсказывал Альберт Эйнштейн в рамках ОТО.

В 2016 году лауреатами Нобелевской премии стали Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн и Майкл Костерлиц, сделавшие важные теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи. Таулес и Костерлиц смогли объяснить, почему сверхпроводимость (почти полное отсутствие электрического сопротивления) проявляется только при очень низких температурах, а при нагреве – исчезает.

Источник: nobelprize.org

  • 7 октября стали известны имена первых обладателей Нобелевской премии за 2019 год. Нобелевскими лауреатами по медицине и физиологии стали Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грегг Семенца — за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.
  • 9 октября Нобелевский комитет объявит имя обладателя премии по химии. 10 октября в Осло назовут лауреата по литературе, 11 октября назовут лауреата премии мира, а 14 октября «нобелевская неделя» завершится присуждением премии по экономике.
  • Размер премии в каждой из номинаций в 2019 году составляет 9 млн шведских крон — около $900 тыс. по текущему курсу.
  • Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.
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