Нобелевскую премию по физике присудили за открытие первой экзопланеты и космологию





Буквально только что в Стокгольме были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год. Награду присудили трем исследователям: Джеймсу Пиблзу — за «теоретические открытия в области космологии» (½ премии), а также Мишелю Майору и Дидье Кело (по ¼ премии) — за «открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды». На канале Нобелевского комитета в YouTube еще идет прямая трансляция церемонии объявления.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

Большой взрыв — общепринятая космологическая модель описывает развитие Вселенной с самого момента ее зарождения почти 14 миллиардов лет назад, когда она была чрезвычайно горячей и плотной. С тех пор, как известно, Вселенная постоянно расширяется, становясь все больше и холоднее. Всего через 400 000 лет после Большого взрыва Вселенная стала прозрачной для фотонов теплового излучения. В своих исследованиях Джеймс Пиблз смог интерпретировать эти следы излучений на ранних этапах развития вселенной и открыть новые физические процессы. Результаты показали нам Вселенную, которая на 95,1% состоит из неизвестной нам на сегодняшний день темной материи и темной энергии.

2019 #NobelPrize laureate James Peebles took on the cosmos, with its billions of galaxies and galaxy clusters. His theoretical framework, developed over two decades, is the foundation of our modern understanding of the universe’s history, from the Big Bang to the present day. pic.twitter.com/fly4alndv9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019

В октябре 1995 года Мишель Майор и Дидье Кело объявили об открытии первой планеты вне нашей солнечной системы. В обсерватории Верхнего Прованса на юге Франции, используя изготовленные на заказ инструменты, они смогли увидеть планету 51 Pegasi b, газообразный объект, похожий на Юпитер. Это открытие положило начало революции в астрономии, и с тех пор в Млечном Пути было найдено более 4000 экзопланет.

Подробнее о достижениях ученых рассказывает пресс-релиз на сайте Нобелевского комитета.

В прошлом году премию по физике присудили Артуру Эшкину (½ премии), Жерару Муру (¼ премии) и Донне Стрикленд (¼ премии) за «новаторские изобретения в области лазерной физики».

В 2017 году лауреатами Нобелевской премии по физики стали Райнер Вайсс, Барри Бэриш и Кип Торн, внесшие огромный вклад в детектор LIGO, который в 2015 году впервые зафиксировал гравитационные волны от слияния двух черных дыр, существование которых около ста лет назад предсказывал Альберт Эйнштейн в рамках ОТО.

В 2016 году лауреатами Нобелевской премии стали Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн и Майкл Костерлиц, сделавшие важные теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи. Таулес и Костерлиц смогли объяснить, почему сверхпроводимость (почти полное отсутствие электрического сопротивления) проявляется только при очень низких температурах, а при нагреве – исчезает.

Источник: nobelprize.org