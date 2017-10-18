Ноутбуки на архитектуре ARM с Windows 10 смогут работать без подзарядки по несколько дней

Компании Microsoft и Qualcomm продолжают заигрывать с общественностью, делая громкие заявление в отношении предстоящих ноутбуков на архитектуре ARM под управлением ОС Windows 10, которые должны выйти на рынок уже в этом квартале.

Так, в рамках мероприятия Qualcomm 4G/5G Summit, проходящего на этой неделе в Гонконге, представитель Microsoft в интервью Trusted Reviews рассказал, что компания ежедневно «тестирует сотни ноутбуков на архитектуре ARM» и что автономность этих устройств «выше всяких ожиданий».

«По правде говоря, она [автономность] превзошла все наши ожидания», – заявил менеджер соответствующего проекта Microsoft Пит Бернард. – «Мы установили планку на очень высоком уровне, но сумели ее перепрыгнуть. Я говорю об автономности при ежедневом использовании. Мне не нужно носить с собой зарядное устройство. Я заряжаю свой ноутбук раз в несколько дней или около того. Я бы назвал его настоящим геймчейнджером в плане ожиданий от современных мобильных ПК».

В другом интервью ZDNet Бернард заявил, что первоначальные тестировщики массово сообщали о неправильной работе индикатора уровня заряда аккумулятора, но на деле оказалось, что это никакая не ошибка, а просто «отличное время автономной работы».

Отметим, что Microsoft ранее уже пыталась продвигать устройства с Windows RT, делая основную ставку именно на высокую автономность, но, как известно, эта стратегия успехом не увенчалась и закончилось все весьма печально. Будем надеяться, что Microsoft извлекла урок из этой истории с Windows RT и не собирается повторять ошибки. И под этой «надеждой» мы подразумеваем, что эти ноутбуки будут полностью поддерживать традиционные настольные программы Win32/x86 без необходимости перекомпиляции или внесения иных существенных изменений в само ПО.

Напомним, в декабре прошлого года, впервые представляя инициативу, Qualcomm и Microsoft показали быстрый запуск и работу ПО Adobe Photoshop и Office, а также игры World of Tanks Blitz на устройстве с SoC Snapdragon 820 и Windows 10.

Вполне возможно, что первые ноутбуки на архитектуре ARM с Windows 10 анонсируют уже в конце этого месяца на специальном мероприятии Microsoft. Соответствующие модели готовят ASUS, HP и Lenovo.

Источник: Trusted Reviews и ZDNet